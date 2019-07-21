【親子教養】五個日常細節 讓孩子養成生活好習慣｜博士媽媽

許多家庭只有一個孩子，孩子萬千寵愛在一身，除了父母照顧之外，還有四大長老及工人姐姐，家長愛孩子與縱孩子往往只差一線，家長必須拿捏合宜，著重孩子德育，好讓他們培養良好品格，身心健康地成長。

不少人盛讚日本及許多國家的小朋友很守規矩、彬彬有禮，那其實與他們自小家庭教育、父母身教有關，小朋友在外吃飯更會主動收拾餐具，反觀香港小朋友則未成習慣。

其實，家長們也可以嘗試從日常生活細節入手，讓孩子養成幾個良好習慣。 （一）讓孩子自理日常生活 如果家長過份照顧孩子，小朋友往往患上公主病、王子病，只懂飯來張口，甚至連綁鞋帶也不懂。有教師朋友告訴我，曾有中一學生開學時全班學生也不懂用筷子，只懂用匙羹，因為他們均不需自行揸筷子吃飯所致。有時候，家長應給予孩子適當的任務，讓他們負起應負的負任，學會承擔，並培訓他們的自理能力，簡單如吃飯，家長應鼓勵孩子自行揸筷子吃飯、起床後自行摺被等。

（二） 增加體力勞動

照顧者對孩子呵護無微不至，我們常見小朋友返學放學兩手揈揈，書包由外傭姐姐或長老代拿;路程超過十五分鐘距離的地方，許多愛子心切的家長，都會讓孩子搭車，取代行路。其實，適當的體力勞動對孩子來說很重要，一來小朋友可鍛鍊體能，二來讓他們培養責任感，家長可以多讓他們走路上學、自行拿書包等簡單的事。

（三） 適當放手 訓練解難能力

不少緊張家長怕孩子生病，將家居佈置如無菌般，經常消毒；有人甚至更勸人為孩子而遺棄家中的貓狗。其實，早已有研究指，小孩由細到大起接觸動物及與貓狗一起生活，身體會更健康，抵抗力較沒有養動物的孩子強壯。另亦有些老人家怕孫兒會凍，而不理天氣冷熱也替孩子穿很多衣服，大家甚至諷刺這是四大長老所謂的凍。父母及長輩不可陪伴孩子一生，孩子的成長階段也必須經歷不同的挫折及困難，我們應適當放手，培訓孩子的解難能力

（四） 分擔家務 即使許多家庭都有外傭，但家務是一個家庭的事，不應該有工人與主人之分，外傭只是因父母工作忙碌，需要有成年人輔助照顧孩子，家長千萬別讓孩子覺得工人是低一等，或要求外傭負責所有家務，自己則撓起雙手，什麼都不做。我們可讓小朋友從小養成習慣，負責一些家務，讓他們明白每個人也應為家庭付出，學習愛護家庭，即使是年幼的孩子，我們也可以給他們簡單的任務，如吃飯前抹枱、或協助盛飯等。 （五）家長身教最重要 父母是孩子一面鏡子，如果父母不能以身作則，很難教孩子戒掉惡習。如父母經常與別人吵架或不懂尊重別人，周圍掉垃圾、欠缺公德心，孩子也會有樣學樣。相反，如父母以禮待人，尊重別人，孩子也會有樣學樣。

家長要孩子養成幾個好習慣，成為有禮貌的人並非難事，只要從實際生活細節開始入手便可。