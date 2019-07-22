【正向教育】品格好壞視乎成人著眼點　幼教專家：不應不教而誅

沒禮貌、說慌、大聲喧嘩、爭玩具……關於小孩的品格德育問題似乎信手拈來一堆，是小孩性本惡，還是教育上出了偏差？幼兒教育碩士及兒童文學專家鄧擎宇則認為大人不應不教而誅，他指出現在很多家長都較為著重學術成績，品德教育方面或有忽略，同時都習慣只挑看缺點，才會造成小孩頑皮的情況：「沒有人的品格是完美，大人也不是百分百品德純潔無瑕，我們何不多著眼在小孩的優點上呢？」 攝影：黃舒慧

根據正向心理學之父、著名美國心理學家Dr.Martin E. Seligman指出，人應擁有六大美德（知慧與知識、仁愛、勇氣、修養、心靈的超越、正義）及二十四種品格（包括仁慈、誠實、謙遜、感恩、公正等等），而這些美德和品格都不是與生俱來。對於有人認為現時很多小孩的品格表示現欠佳，鄧擎宇認為是大人要求略為苛刻，「如果看到一棵小幼苗，我不會認為它太弱小，同樣的小孩仍在成長階段，有各種狀況是正常的，我不會不斷挑出她的問題再督促改善，而會多著眼在她的優點上。」他回憶曾看過一本繪本《艾德華 - 世界上最恐怖的男孩》，艾德華有時會做出頑皮的行徑，例如踢東西、欺負小動物，大人看到便不斷重復及批評，認為他野蠻、骯髒、惡劣、傲慢，逐漸便變最恐怖的小孩。後來艾德華踢了花瓶但沒有破，有人只看他身邊的花瓶便稱讚他種花很漂亮，艾德華便開始種花，鄰居亦找他幫助料理盆裁；一次他用水潑一隻小狗，無意中幫助小狗洗去身上的泥土，又獲得鄰居的稱贊，逐漸的艾德華便變成乖小孩，以後也不再頑皮了。鄧擎宇指出艾德華的行為或許都沒有改變，只是大人的著眼點轉移了。

「所以品格培養不一定是要扭轉原有的不足，可以是放大他原本就有的優點，這樣缺點便會相對被縮小。」鄧擎宇現時育有兩名分別11歲和7歲的女兒，姐姐文靜，妹妹活潑，他表示在教養時會多嘗試找出女兒可愛之處，再扶持這優點成長，「世上沒有完美的人，即使是大人也不是百分百品德純潔無瑕。如果一味挑剔小孩的錯，小孩只會得到挫敗感，就算她有100個缺點，但如果我能找到她的一個優點並讓她知道，再栽培起來，她也能成為一個好人。」他又指出小孩偏向以喜惡來分辨對錯，他喜愛的便認為是對的，而非以邏輯思考來判斷，因此大人可嘗試轉變日常教導用語，引導他向好的方面發展。例如若大人不想小孩進入廚房，可以用「不如你到客廳玩耍」來取代「你不要進廚房！」「大人不斷禁止除了給小孩挫敗感，也無助讓他做正確的事。但建議他到別處玩耍是個正向語言，可引導他做對的事情。」

不應不教而誅

鄧擎宇指出良好品教是通過實踐而來的，不能只靠說教，奈何現在很多大人多著眼在提升學業成績、花時間上興趣玩，忽略了品德教育，當小孩犯錯時便作出指責。要避免說教，他認為可從閱讀著手。鄧擎宇表示當太太懷孕後，便開始留意兒童讀物、後來更完成幼兒教育課程，深入認識後便深深愛上兒童文學，「它有齊多種好的文學元素，例如創意、動人情節，還有思考和道理。」

書中除了有黃金屋、顏如玉，似乎還有成為全人的秘笈，鄧擎宇指出他和太太都認為教養的核心是要讓小孩養成閱讀習慣，「當女兒三、四個月大時，便會用圖書跟她一起玩，對我來說書不是學習工具，而是玩具，如果爸媽也愛閱讀，共讀過程又開心，自然會感染小孩愛上看書。」他特別指出，父母應該在小孩要在沉迷電子產品前便先跟圖書做朋友，如果跟電子產品相比，沒有聽覺、視覺刺激的圖書必便輸一大截，當小孩染上電子癮，便很難再有耐性靜下來閱讀或做其他靜態活動，「要讓小孩先知道閱讀也非常吸引、是一種娛樂。」

另一方面，他亦明白很多家長均是雙職，或是對共讀沒太多研究，鄧擎宇強調共讀不一定要有很多技，即使依字逐字直說也不是差劣，只要家長願意花時間參與其中已是個鼓勵。不過，對於共讀，他亦有以下的心得分享。 1：共讀前先看一次，知道大概內容，避免書面語轉為口語時出現「甩甩咳咳」的情況。

2：可嘗試叉開話題，夾雜與內容相關的個人感受和生活經驗。

3：在第二、三次共讀時，嘗試故意說錯字眼或內容，讓小孩指出錯處，增加參與度，也可鼓勵小孩表達。

4：不應限制閱讀時間或份量，如小孩興致缺缺，便應適時停止。

5：在小孩意猶未盡時停止，下回分解。

+ 8 + 7 + 6

鄧擎宇今年與小樂思親子教育集團、小黃鴨之父林亮先生合作，推出全新的「有品Duck」幼兒正向教育系列，全套分為兩大系列、共16本繪本，每本繪本最後亦有鄧擎宇在育兒路上的感想和反省。繪本已於書展正式推出。