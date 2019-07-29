【逃犯條例】孩子看到近日衝突畫面或感不安　社工教家長應對技巧

自6月12日的「逃犯條例」事件，接二連三發生多區的示威遊行以及衝突事件。其中7月21日的元朗衝突令人非常關注，有很多家長及年青人透過媒體或身處現場目擊，引起情緒不穩；未成年的兒童亦可能會問及事件的內容。當他們問及到一些警民衝突和「黑社會」事件時，社工凌婉君姑娘（香港青年協會家長全動網單位主任）認為家長可能對事件有情緒反應，提醒與子女分享事件前，請先緩和自己情緒，並有以下的回應建議。

（李澤彤攝）

1. 最近發生好多社會衝突，為什麼警方和市民互相打上來，作為家長如何向子女解釋？

提出問題引導孩子思考

家長可這樣說﹕「這是一件複雜的事情，我們掌握的資訊也未必最全面，雙方也有不同需要和想法，好難一下子能完全明白事情，你認為如何較全面了解情況？」

（高仲明攝）

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2. 子女見到衝突畫面，部份有流血現象或者嚴重受傷情況，家長可如可解釋?

安撫情緒增加安全感

家長可這樣說﹕「見到這種畫面你覺得驚是好正常，我們現在是安全，爸爸媽媽會保護到你。」

提出問題引導孩子思考

家長可這樣說﹕「當人的情緒去到一個高漲位置，有些人會控制不住自己去做一些傷害人的行為。這事件正反映這現象。你覺得打人能解決問題嗎？」

如子女對事件的畫面及圖片有不安反應，家長不宜在家中長時間播放相關新聞畫面，以免影響個人情緒健康。

（李澤彤攝）

3. 部份有關資訊提及「黑社會」字眼，家長如何解釋這字？

解釋相關詞語

媽媽可這樣說﹕「『黑社會』是指犯罪及有違規行為的組織。故市民應該遠離及不要參與這些組織，以保障自己生命財產安全。」

提出問題引導孩子思考

家長可這樣說﹕「這些是非法的組織，無論發生什麼事，我們都要遠離及不要參與相關活動。你認同嗎？」