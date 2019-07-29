研究指第二胎叛逆機會較大　社工建議公平分配時間及合理管教

有人說「一胎用書養，二胎當豬養」，相信家中有兩個小孩的父母都體驗過生第一胎和第二胎的不同，而不同的教養態度，除了會增加某一方的叛逆機會，原來亦會影響兩兄弟姐妹間的感情。有研究就指出，第二胎的叛逆機會較大、日後成就亦較低。而大埔浸信會社會服務處社會服務協調主任吳健文（文sir）亦指出家長不應盲目地要求第一胎為弟妹作榜樣，可多代入並了解他們的辛酸。

對於父母的愛被分薄這情況，只有第一胎才會深刻感受到。 美國麻省理工大學經濟學家Doyle博士指出，出生順序會影響孩子的性格，排行第二的小孩出現狀況的機會比哥哥姊姊高兩成至四成，而這跟兩個小孩的教育水平、出生時的健康狀況並無關係。Doyle博士表示父母在教育第一個小孩時會花費大量的時間和精力，教育第二個小孩時就會放鬆一點，他解釋說長子以父母為榜樣，而次孩只會以哥哥姐姐為榜樣，但兄長的年齡往往只比弟細大一至兩、三，其言行都不足以作為良好的榜樣。 而加利福尼亞大學洛杉磯分校的 E. Black博士亦指出 ，經分析後，即使家長有提供平等的教育機會給兩名子女，第二胎在讀書和工作上的成功往往不如哥哥姐姐；次孩日後發生法律問題機會亦高四成，原因亦是父母對兩名小孩的著緊程度有所不同。

家長要求長子做榜樣時，應考慮他的能力及意願。 對於以上研究，文Sir表示上述情節在二孩家的確常見，但並非因父母刻意忽略第二胎，原因是當爸媽的生育經驗多了，心情亦自然放鬆：「作為新手父母，對第一胎當然會較緊張，而生了第一胎後，便知道很多事情是過份緊張或過度保護、明白只要做到某程度便可。」他回憶一次跟一位懷著第第二胎的媽媽一同追巴士，文Sir叮囑同事不要跑，要慢慢走，他會先跑上截著巴士，但該名同事則表示不要緊，因為第一胎的經驗讓她知道何種程度的跑度是可安全的。 除了心態不同，文Sir指兩個小孩從父母身上獲得的時間亦有很大分別，因為當只有第一胎時，長子是獨佔爸媽的所有時間，當弟妹來臨後，時間就被分開一半，即使爸媽想看緊一點次子，時間上也未必容許。 不宜以長子為榜樣 對於研究指第一胎的言行不足以成為第二胎的榜樣，文Sir亦表示認同，「第一胎會從父母身上學習社會化行為，而爸媽的言行當然會恰當許多。而當家中有個同輩時，小孩便會傾向以年齡較相近的為參考對象，亦即弟妹自然地便會以兄長為學習榜樣。」除了小孩這慣常的習性，父母亦通常會叮囑長子要為弟妹做榜樣、幫忙照顧弟妹，加強長子的責任，但是，如果兩名小孩分別是K3和K1，長子真的能力可及，再想深一層，爸媽們有考慮過長子的意願嗎？

打架、大蝦細相信經常出現在二孩家庭，文Sir指出這可能是長子對父母的愛被分薄而作出的發洩：「在長子角度，他們會認為弟妹出世前我做甚麼也可，玩具也能獨佔，爸媽也只愛我一個，弟妹來到後自己就要特別乖，玩具又要讓給弟妹等等，其實這也是一種心理壓力，繼而轉化成欺負小的來宣洩。」以上種種情況加起來，便造成手足不和，或增加叛逆的情況。