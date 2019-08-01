【親子教養】我對正確教養的堅持與執著 | T媽親子生活

這幾天參加培訓，TinTin交給我媽照顧，我特別囑咐讓他少看電視，尤其是新聞。

昨晚回家吃飯，家人正收看元朗直播。明白大家關心事態發展，所以我三扒兩撥，盡快完成晚飯，帶TinTin回家。我媽:「佢又冇企定定睇電視，駛乜咁緊張。」我知，成家人都覺得我太緊張，那是因為他們不明白，影像對孩子的影響，比說話更深遠。

人，本質就是眼見為真。為什麼要睇直播，為什麼說「有圖有真相」，因為人傾向相信看到的是事實，孩子更甚。 孩子在7歲前，記憶主要來自經驗及影像，會把看到的，想像成自己經歷過的。例如看了《獅子王》，便相信獅子會講人話，甚至覺得自己是影畫裡的一份子，大人之後卻笑笑口說這是假的假的，硬要教孩子區分真假，無異破壞孩子的fantasy world。如果說你的孩子5歲不到已很清醒，能分辨真假，那只能抱歉說句，你成功把孩子「大人化」。 孩子的童真，需要成人保護，孩子的安全感同樣。正因影像如此容易烙在孩子的記憶，大人更應積極讓孩子看到世界美好的一面，讓他活在安全的氛圍下，而非急於向孩子展示殘酷的現實。

孩子怎樣面對元朗暴力事件？（資料圖片） 孩子在電視上看到暴力畫面，消化不來，很容易受到傷害。這絕不是誇張，朋友的孩子因看了白衣人拉開閘門衝入鐵路站打人一幕，而害怕有壞人衝入自己家門，躲在沙發上哭。其實類似情況時有發生，只是家長有沒有細心留意到。 孩子是被動的，他們不知道什麼應該看，什麼不應該看，看了不知如何理解，家長有責任把關。 TinTin昨晚回到家，問我點解架私家車爛晒，又問爸爸是不是在元朗，說元朗有壞人；我著他收玩具，他竟然指着我說「你係壞人」，我就更肯定，我的執著是對的。

作者簡介：T媽，華德福幼兒教育老師。在兒子TinTin 2歲時決定暫別白領生涯，感受平凡的親子日常，因修讀華德福教育，輾轉當上老師，深深體會到孩子是上天的禮物，叫我們成為更好的自己。

作者Facebook專頁：「T媽親子生活」 https://www.facebook.com/tmajournal/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「關於欺凌… 我們是怎樣長大的?」​】

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