【逃犯條例】真道助理校長發仇警言論　前特首去信要求革除職務

近來香港籠罩著一股白色恐怖，雖則港人仍是有言論自由，但目前的敏感時期，所有人對政治發表的言論都會有機會令自己處於一個尷尬的局面。早前香港華人基督教聯會真道書院助理校長戴健暉，以私人Facebook賬戶發表言論，內容包含針對警察及其家屬的言論，令一眾人士不滿，當中包括政協副主席、前行政長官梁振英亦有向該校校監發信投訴，文中更指戴是「全球教育界之恥」，要求學校馬上革除戴健暉職務。記者就此事向戴Sir查詢，他說：「現階段不宜接受訪問，容讓學校更多空間處理。」對於為學校及大家帶來麻煩，他表示深感抱歉。

校方：相關發言不代表學校立場 助理校長戴健暉的貼文引來迴響後，校方亦迅速作出回應，由校監鍾嘉樂牧師撰文並於學校網頁刊出。內容重點指出相關教職員的言論屬個人意見，並不代表辦學團體立場，同時會嚴肅跟進是次事件！對助理校長戴健暉的發言為大家帶來不安感到遺憾。

梁振英：要求革除職務 前行政長官梁振英亦有關注此事件，並發出公開信回應真道校監鍾嘉樂牧師的發言，認為不可以單純用言論屬「戴的個人言論」搪塞過去，要求革除其職務以儆效尤，校方目前並沒有對梁振英的公開信回應。

真道家長兼市場營銷專家徐緣：不到梁振英說三道四

真道家長兼市場營銷專家徐緣在自己的Facebook專頁上發文回應事件，指出本來戴失言一事，屬真道校內事務，真道書院的持份者可以參與意見，傳媒作為第四權固然可以監察，但當中午時分梁振英介入，事件就變得有公共性，值得從另一角度解讀。並欣賞戴勇於認錯，以及有大量家長在此艱難時刻發聲支持戴，是對戴人品最直接的反映！

已收回貼文及發表道歉聲明

就自己的言行失當，戴目前已將相關貼文章隱藏並公開發表道歉聲明，希望言論不會再影響到學校和身邊的人，同時希望大家給予空間學校處理。

聲明重點如下：

1.貼文內容乃一時情緒壓抑不住而失言。

2.貼文屬朋友限閲，涉及的帳戶朋友當中並沒有學校就讀的學生。

3.引起散播仇恨的質疑，實非本人所願。

4.向受影響的警務人員及社會大眾表達最深切的歉意，往後會更謹言慎行，繼續做好教育工作者本份。

道歉聲明全文：

本人一直以來謹言慎行，尊重法治。但由於最近社會矛盾惡化，有舊生在示威中受傷，更甚者對前景失望而試圖尋死，心裡一時情緒壓抑不了，於7月28日在自己面書私人空間宣洩情緒，及後引起社會關注，帶來不安，事件令本人深切反省在社交網絡的言行舉止應合乎公眾的合理期望。

有關貼文屬朋友限閲，只供本人社交網絡內已被確認的朋友觀看，而本人一向為避免網上言論影響學生，涉及的面書戶口的朋友當中並沒有學校就讀的學生。其後被截圖被轉放至其他的群組，引起散播仇恨的質疑，實非本人所願。然而，文責自負，我明白過激言論會對觀看者構成傷害，本人已於當日(28/7)下午移除有關貼文，收回有關言論。

事件令我更明白社會對教育工作者的期望，在往後日子必然更謹言慎行，在此再一次向讀者，尤其是受影響的警務人員及社會大眾表達最深切的歉意。本人並且將以專業和實際行動表明自己對教育的熱忱和承擔，繼續為學校和學生的福祉竭盡所能。

戴健暉

30/7/2019