【國際母乳哺育周】新手媽媽必要知　餵哺母乳的錦囊｜Mommy Amy

每年八月的第一個星期，香港亦會響應慶祝「國際母乳哺育周」，我自己亦曾以母乳哺育兩名孩子至自然離乳，這前後接近五年的經歷是我一世難忘的回憶，箇中亦累積了一些心得，希望能藉此與大家分享。

我不是一個富媽媽，由始至終亦無法達成整個哺育期都是以全母乳餵哺的完美記錄。我兩次的經驗更是天堂及地獄之別，慶幸是我在首次慘痛的經驗中自我檢討後，終於在第二次的經驗中帶來正面的成果，因此今日不藏私地分享三個新手母乳餵哺錦囊，希望初為人母的讀者可以走少點冤枉路，更容易踏上母乳哺育的軌道上。

一、好的開始是成功的一半 雖然這比喻不一定最貼切，但想像媽媽是一台造奶機器，生產完後才正式打開了機器的通電製；在放入了充足的原材料(食物、水份、休息)後，才能成功造奶，每一樣都缺一不可，這對首一個月的坐月期間，猶其重要。但很多時都事與願違，因這時的我們對著一個新生命，既興奮又忙著學習如何照顧，很輕易便進入了忘我境界。我猶其記得生完第一胎後在醫院的首幾日，完全沒有讓自己休息，每日只睡了兩三小時，又因為怕要去洗手間而限制了自己的飲水量，完全犯了母乳媽媽的大忌，因此遲遲沒有上奶。所以在此特別奉勸媽媽們無論有幾興奮及富責任感都好，生產完緊記要好好善待自己；多食飯，多飲水，爭取每分每秒好好休息，才是上奶之道。 順帶一提，我曾經天真以為乳管只有一條，出奶會是一條水喉一樣，做媽媽後才知道其實更像一個花曬頭，因此保持每條的乳管暢通將令餵哺過程更輕鬆及不易堵塞。所以在穩定餵哺(乳管完全暢通)前，不易太快攝取上奶食品，避免母乳因未能有效排出而造成堵塞的情況。

二、初生任放題

母乳餵哺過程中的最寶貴回憶便是埋身餵哺時的點滴，那份親密感，不是筆墨可形容。但一開始的磨合過程亦相信是不少媽媽的悲慘回憶。每一個孩子都有其獨特的個性，進食的喜好亦可以很不同，因此選擇埋身餵哺初生嬰兒的媽媽可以不需要拘泥於固定的時間表，這也可避免增加不必要的壓力。 我還記得細囝初生時，雖然我的餵哺過程順暢，但遇上喜歡少食多餐的嬰兒，當時不分晝夜，每兩小時便埋身餵哺一次，一直到其四個月大後才慢慢拉長。當時真的十分困身，但每次重溫他由排骨變肥胖的身躺，當時再多的疲累都感到值得了。