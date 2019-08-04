【國際母乳哺育周】新手媽媽必要知　餵哺母乳的錦囊｜Mommy Amy

每年八月的第一個星期，香港亦會響應慶祝「國際母乳哺育周」，我自己亦曾以母乳哺育兩名孩子至自然離乳，這前後接近五年的經歷是我一世難忘的回憶，箇中亦累積了一些心得，希望能藉此與大家分享。
我不是一個富媽媽，由始至終亦無法達成整個哺育期都是以全母乳餵哺的完美記錄。我兩次的經驗更是天堂及地獄之別，慶幸是我在首次慘痛的經驗中自我檢討後，終於在第二次的經驗中帶來正面的成果，因此今日不藏私地分享三個新手母乳餵哺錦囊，希望初為人母的讀者可以走少點冤枉路，更容易踏上母乳哺育的軌道上。
一、好的開始是成功的一半
雖然這比喻不一定最貼切，但想像媽媽是一台造奶機器，生產完後才正式打開了機器的通電製；在放入了充足的原材料(食物、水份、休息)後，才能成功造奶，每一樣都缺一不可，這對首一個月的坐月期間，猶其重要。但很多時都事與願違，因這時的我們對著一個新生命，既興奮又忙著學習如何照顧，很輕易便進入了忘我境界。我猶其記得生完第一胎後在醫院的首幾日，完全沒有讓自己休息，每日只睡了兩三小時，又因為怕要去洗手間而限制了自己的飲水量，完全犯了母乳媽媽的大忌，因此遲遲沒有上奶。所以在此特別奉勸媽媽們無論有幾興奮及富責任感都好，生產完緊記要好好善待自己；多食飯，多飲水，爭取每分每秒好好休息，才是上奶之道。
順帶一提，我曾經天真以為乳管只有一條，出奶會是一條水喉一樣，做媽媽後才知道其實更像一個花曬頭，因此保持每條的乳管暢通將令餵哺過程更輕鬆及不易堵塞。所以在穩定餵哺(乳管完全暢通)前，不易太快攝取上奶食品，避免母乳因未能有效排出而造成堵塞的情況。
二、初生任放題
母乳餵哺過程中的最寶貴回憶便是埋身餵哺時的點滴，那份親密感，不是筆墨可形容。但一開始的磨合過程亦相信是不少媽媽的悲慘回憶。每一個孩子都有其獨特的個性，進食的喜好亦可以很不同，因此選擇埋身餵哺初生嬰兒的媽媽可以不需要拘泥於固定的時間表，這也可避免增加不必要的壓力。 我還記得細囝初生時，雖然我的餵哺過程順暢，但遇上喜歡少食多餐的嬰兒，當時不分晝夜，每兩小時便埋身餵哺一次，一直到其四個月大後才慢慢拉長。當時真的十分困身，但每次重溫他由排骨變肥胖的身躺，當時再多的疲累都感到值得了。
三、不做無謂的堅持，視自然離乳為目標
當然，我已算較幸運的一群，我知道很多媽媽面對的挑戰比我更多更嚴峻。但我想分享的是，母乳餵哺給予孩子的除了是營養，更是延續一世的親密感。因此，在可行的情況下，盡可能堅持埋身餵哺，即使可能一開始不成功，仍可於不同時間再嘗試。另外，每一個階段的母乳都有不同的營養成份，因此即使不能做到全母乳，亦不需要因而放棄或跌入無止盡的追奶輪迴中。在需要時引入奶粉並不是罪，而且在壓力減輕下更有機會追回奶量。因此我會建議選擇了以母乳哺育的媽媽可以設定以自然離乳為目標，當你知道孩子能夠享受母乳的期限是兩年甚至更長，一餐半餐的奶粉便相對上顯得微不足道。而且，別看遂漸遞減的母乳量便認為再沒營養，即使只是一安一滴，都是讓孩子成長的重要精華。
我知道大部分媽媽都認知到母乳是我們能夠給予孩子最天然且無可替代的營養， 亦會盡一切能力去嘗試。希望這些小錦囊能夠幫助初生媽媽，亦為仍在堅持的媽媽打打氣。如欲了解更多母乳餵哺的資訊，可瀏覽各大網上資源或衞生署家庭健康服務的專頁。各位媽媽，加油!
作者簡介：Mommy Amy
自小志願成為一名母親，現育有兩名小天使；3歲的囡囡Valerie及1歲的囝囝Wyatt；每日樂於照顧小孩並盡量不受外界影響下，堅持自己的育兒理念。 本著『愛分享』的個性，希望與各位爸爸媽媽分享有關親子的大小事。
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