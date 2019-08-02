【荷花BB展2019】掃平貨攻略　推介五大抵買貨品再用優惠劵換贈品

為期四日的第27屆國際嬰兒兒童用品博覽（荷花BB展2019）於今早正式開始，不少家長也提前到會場，帶備行李箱、手拉車準備掃貨，現場所見亦為數不少的孕媽媽也不辭勞苦拖購物車來，也有不少與丈夫結伴前來，收集會場所有免費贈品！ BB展一如以往有多個奶粉、尿片、玩具、BB用品品牌以優惠價發售產品，記者今早率先到場，為大家搜羅各種抵買貨品，更即場訪問多位爸爸媽媽，分享掃貨心得及攻略！ 攝影：許珞珩、李紫銘

懷孕9個月的曾太及先生專程到BB展掃貨。 家長掃貨攻略一：翻查優惠劵再規劃路線 懷孕九個月的曾太預產期就在今個月中，趁BB出世前作與丈夫來最後衝刺。曾先生表示第一次來BB展，預計開支一、二千元，他的攻略是與太太一人買一本「購物優惠劵」。 曾先生說：「其實好多BB用品都已買齊，再來看看有甚麼需要，沖涼液、洗衣液都會買，我會入場後立即取地圖，再看優惠券書仔內有甚麼優惠和贈品想要，將心儀優惠券撕出來，依地圖內的攤位號碼跟住排好才出發，這就可以行得更順和慳力。」曾生曾太由早上10點入場至12點行了兩小時，已裝滿整架購物車，當中最抵是利用書仔內的優惠價$10元購得名牌奶樽。

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郭太與丈夫在BB展分頭行事，希望掃到又平又抵的貨。 家長掃貨攻略二：夫婦分頭行事 預先網上登記贈品 育有10個月大孩子及懷孕4個月的郭太與丈夫一同請假，並提早8時到達會展，拖著兩大行箱排頭10位等BB展開門。預計場內消費5份數，主攻訂購奶粉、尿片及坐月用品為主及取免費贈品。 郭太說：「我們會分頭行事，丈夫先去買書仔（優惠劵），我立即去拿奶粉公司送的準媽媽的懷孕福袋，之前一晚我已上網登記BB展會有甚麼限定禮物及優惠，今年較吸引的如奶粉公司送一本布書、尿片公司送送拉排褲。」郭生說：「因為不知道書仔有甚麼優惠，而且攤位太多，不能全部行，所以只能翻閱書仔找出適合自己的優惠及贈品，之後盡快去取。」吸收第一胎BB展經驗，郭生郭太預計今日行至3-4點便可離場。郭生說：「因為之前會由早行到晚，但現在知道自己真正甚麼，不會浪費時間。預了會用過萬元，尿片5000元可用一年，奶粉飲3000元，可飲7至8個月，再預2000元買給太太坐月補身用品。」

會場五大購物優惠

45折買AQ 多功能家居殺菌噴劑

AQ是草本植物膠原生物製劑，主要作用包括無毒殺滅細菌、抑制病菌、修護細胞、皮膚解毒等，不少家長都是其品牌用家。會場特設每日限售500套優惠，家長可以$250選購以下當中一個配方（原價$577）：多功能滅菌配方、幼兒抗菌防敏配方以及肌膚抗菌修護配方。 此外，以免息分期每月訂購滿$299，即送價值高達$4,271的玩具禮品，每月訂購滿$899，即送高達$16,676的電動車及家庭電器等。 攤位：A03

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低於半價買Mustela嬰兒護理套裝

Mustela這個法國品牌主打嬰兒及準媽媽肌膚護理產品，當中有不少套裝以低於半價發售！最抵買為一般肌膚護理套裝，原價由$1000減至$498，套裝內容包括沐浴啫喱、初生嬰兒泡沫洗頭水、面霜、潤膚乳、換片護膚膏、生理鹽水、濕紙巾。 攤位：E01-03,22-25

必掃Life Nutrition $20福袋 Life Nutrition賣點為全部源於天然食品，容易被身體吸收和利用，猶如吸取天然食品中的養分般自然流暢。該品牌的攤位設有一個急口令遊戲，完成後可以取得一個大扭蛋，最多可贏取$300多元的營養産品！最抵買為$20福袋，內有手摇玩具、口水巾等，嬰幼兒好便便組合亦由$2986減至$1088。 攤位： Q7-8,17-18

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買Genki尿片一箱送學習褲及果泥​

來自日本制的紙尿片品牌今年繼續送大禮，學習褲大碼$72（原價$89.9），紙尿片大碼$120（原價$149.9），凡於會場購買Genki尿片或學習褲任何尺碼一箱，即額外送學習褲1包（原價：$89.9），Elite Natural 有機混合果泥6包（指定口味，原價$120）。 攤位：M01-03

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訂購35罐美贊臣送Dyson造型器

各大奶粉商一直是BB展的重點項目之一，買夠指定數目的奶粉即送平衡車、玩具已不是什麼吸引的禮品，而今年的奶粉參展商之中，禮品最吸引的要數美贊臣，即場在攤位以網上訂購A+系列36罐，Dyson無線吸塵機、Dyson造型器、Canon單反相機任選一個帶回家！ 攤位： A06

購物優惠券重點推介

$10換tommee tippee奶瓶

憑劵可用$10元試用價換購Closer to Nature 260毫升PPSU奶瓶壹個或0-6個月透氣安撫奶咀壹個。數量有限，換完即止。 攤位：P01-07

Pampers

憑券可獲取「拉拉褲」試用裝。 攤位：A07

美贊臣

憑券及加入美贊臣會可獲天然小麥不銹鋼餐具套裝。 攤位：A06

美素佳兒

登記會員憑券換取趣緻牛牛多用途袋。 攤位：H01

惠氏S-26

玩遊戲換學習磁石，憑券再送巧虎DVD及童書。 攤位：A09

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思詩樂

憑券換取乾濕棉試用裝。 攤位：P08-09,18-19

BB展其他抵買貨品

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入場掃貨攞贈品6大攻略： 攻略1：為了節省填form時間，建議家長預早印好有自己姓名、電話、地址和電郵的小字條或label，方便釘在表格上節省填表時間。若沒有準備，也要自備一支筆，如果等工作人員借筆就會浪費了很多時間。 攻略2：建議帶備購物車擺放貨品，因為在會場知不覺間會拿了很多禮物，至於購物袋，家長們可以放心，因為在你步向會展時候，天橋位置已有不少BB展攤位的工作人員在派發環保袋及禮物。 攻略3：最好是夫妻二人或與朋友一起前往，由於每條隊的人龍也相當多，想節省時間，可以分散「投資」。 攻略4：不要見哪裏多人就衝上去，因為有可能你看到的只是龍的中間，而還沒到龍尾。可以先填好表格，再核對商戶所屬的攤位區域及號碼，所有商戶也在當眼處掛出號碼，對清楚再排隊，就不會排錯隊浪費時間。 攻略5：可以預先上網登記參加講座，以免錯過心儀時段的講座，甚至要等候太長時間。 攻略6：時常手持購物優惠券和手機，不是每一個攤位都需要優惠券才能換禮物，有時候只要like facebook，就可以獲得禮物一份，所以手機的電量都要保持充足，開定facebook實無錯！