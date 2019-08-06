【馬會嘉年華2019】6大好玩主題攤位　抽籤體驗策騎小馬

一年一度的賽馬會舉辦的「開季試閘樂滿FUN - 季前嘉年華」又來了，每年活動都大受歡迎，因為門票便宜，玩樂設施「多籮籮」，今年設有六大遊戲區，包括親親馬兒區、充氣動感區、才藝激發區、活力挑戰區及益智天地，嘉年華當日亦設有專車接送大家往返沙田港鐵站，適逢暑假，大家何不趁機帶子女來玩樂？
必玩小馬策騎樂
購買門票時，可於購票頁面登記參加「策騎小馬」抽獎，截止登記日期為8月18日，名額共500位，3至16歲的小朋友只要身高夠85厘米或以上就可以參加，中籤者可於活動當天在場內以港幣50元購買「小馬策騎券」1張。
障礙三重奏
障礙三重奏
在沒有任何人的幫助下，小朋友要以敏捷的身手方能逃脫三重障礙！
全新KMB交通安全城
與KMB合作設置的馬路安全城，以多個融入運動競技或有趣情景等元素的動感遊戲，讓小朋友盡情「放電」！
親子障礙挑戰賽
父母和子女需緊密合作，方能衝破重重障礙關卡，考驗親子間的默契及耐性，增進親子感情。
親子藝術坊
超過20個激發小朋友創意的親子工作坊，讓小朋友在父母的指導下盡情發揮無窮創意，製作出童真無限的藝術品。包括EG親子手繪環保袋工作坊、綠想成真Green Come True雨聲棒及風鈴工作坊，還有多個精彩表演包括魔術表演、兒童合唱團表演、小丑表演等。
4M STEAM遊樂園
由全球熱門玩具生產商4M所舉辦的攤位，結合時下最流行的STEAM概念，從玩樂中訓練小朋友身手和心智，全方位發展小朋友潛能。
地點：第一座看台投注大堂1 樓、第二座看台投注大堂1 樓及彭福公園
迷你月餅製作班(包兩個迷你月餅製作)。名額有限，滿額即止。
迷你月餅製作班
今年嘉年華更設有小朋友的月餅製作班。年滿6-12歲的小朋友即可報名參與，每位小朋友收費$65。
室內巨型充氣彈床
不同主題的充氣裝置包括歷險之旅、外星人世界、稻草人樂園、歡樂馬戲團、椰樹世界、巨型滑梯、森林樂園、動物世界 ，為小朋友帶來多個獨特難忘的彈跳體驗！
開季試閘樂滿FUN季前嘉年華2019
地點：沙田馬場及彭福公園
日期：2019年 8 月 24 日(星期六)
時間：早上 11 時至晚上 7 時30分 (部份攤位和工作坊將於不同時間開放)
售票詳情：2019年 8 月 12 日(星期一)起於 40 間指定場外投注處發售，每位票價$65 (3 歲或以下小童免費入場)。每張套票包括入 場券 1張、價值HK$10的美食現金券 1 張、價值HK$10的遊戲券 4 張及精品購物券 1 張，售完即止。
小馬策騎樂網上登記時間：2019年8月12日至2018年8月18日，費用為$50
免費專車服務：馬會將於活動當日提供免費專車往返沙田港鐵站 (排頭村康樂及文化事務署總部 側)及沙田馬場，服務時間由上午 11時 至晚上 8時30分，每 15 分鐘一班。