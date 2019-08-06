【馬會嘉年華2019】6大好玩主題攤位　抽籤體驗策騎小馬

一年一度的賽馬會舉辦的「開季試閘樂滿FUN - 季前嘉年華」又來了，每年活動都大受歡迎，因為門票便宜，玩樂設施「多籮籮」，今年設有六大遊戲區，包括親親馬兒區、充氣動感區、才藝激發區、活力挑戰區及益智天地，嘉年華當日亦設有專車接送大家往返沙田港鐵站，適逢暑假，大家何不趁機帶子女來玩樂？

必玩小馬策騎樂 購買門票時，可於購票頁面登記參加「策騎小馬」抽獎，截止登記日期為8月18日，名額共500位，3至16歲的小朋友只要身高夠85厘米或以上就可以參加，中籤者可於活動當天在場內以港幣50元購買「小馬策騎券」1張。

障礙三重奏 障礙三重奏

在沒有任何人的幫助下，小朋友要以敏捷的身手方能逃脫三重障礙！ 全新KMB交通安全城 與KMB合作設置的馬路安全城，以多個融入運動競技或有趣情景等元素的動感遊戲，讓小朋友盡情「放電」！ 親子障礙挑戰賽

父母和子女需緊密合作，方能衝破重重障礙關卡，考驗親子間的默契及耐性，增進親子感情。

親子藝術坊

超過20個激發小朋友創意的親子工作坊，讓小朋友在父母的指導下盡情發揮無窮創意，製作出童真無限的藝術品。包括EG親子手繪環保袋工作坊、綠想成真Green Come True雨聲棒及風鈴工作坊，還有多個精彩表演包括魔術表演、兒童合唱團表演、小丑表演等。

4M STEAM遊樂園

由全球熱門玩具生產商4M所舉辦的攤位，結合時下最流行的STEAM概念，從玩樂中訓練小朋友身手和心智，全方位發展小朋友潛能。

地點：第一座看台投注大堂1 樓、第二座看台投注大堂1 樓及彭福公園

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迷你月餅製作班(包兩個迷你月餅製作)。名額有限，滿額即止。 迷你月餅製作班 今年嘉年華更設有小朋友的月餅製作班。年滿6-12歲的小朋友即可報名參與，每位小朋友收費$65。

室內巨型充氣彈床

不同主題的充氣裝置包括歷險之旅、外星人世界、稻草人樂園、歡樂馬戲團、椰樹世界、巨型滑梯、森林樂園、動物世界 ，為小朋友帶來多個獨特難忘的彈跳體驗！