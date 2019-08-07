【親子DIY】家中材料便能輕鬆完成！　自製動力沙讓孩子發揮創意

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昨日8號風球，當然沒辦法出去玩，不過留在家中一樣可以玩得很開心，因為我決定和肥B仔玩動力沙。只要用家裏材料就可以做到，非常簡單，而且經濟又實惠。肥B仔玩得超開心，足足玩了45分鐘還沒收手。

動力沙簡單易做，又可以讓孩子發揮創意。（資料圖片）

【↓↓↓編按：按圖放大看詳情材料與做法！↓↓↓】

+ 3 + 2

溫馨提示：

孩子玩動力沙之後，全身都會非常髒亂，臉上也有麵粉沙，所以請勿在房間及地毯上玩。而且要有心理準備結束後要必須全力清潔。

此外，既然決定讓孩子玩，就放手讓他自由發展，不要限制他們的想像力喔！這個是玩動力沙的最大意義。

過程中，我一直在旁陪着肥B仔，在開始時，我嘗試引導孩子參與，給他不同小工具，讓他可以自由發揮。果然創作力量和幻想會嚇你一跳，肥B由開頭有少少抗拒，慢慢變得愈來愈投入。他嘗試把玩具車埋在沙裡，又試着用手把沙搓成一個球狀，當大力一點就將球狀的動力沙變回沙碎了，孩子高興得嘻嘻哈哈起來。又會潷起沙倒在自己身上，最後還整個人坐到容器中，與沙結伴起來，玩得非常高興。大家不妨都試下喔！

內容提供：Alvin媽媽

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【Alvin媽媽】8號風球~自製動力沙」​】

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