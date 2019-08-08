【媽媽的煩惱】暑假為在職家長帶來壓力　子女騷擾成源頭？

靈活辦公空間供應商 IWG（International Workplace Group）的最新報告顯示，在家工作的專業人士所面對最大障礙，來自子女及家庭成員的騷擾。每五個受訪者有三個更認為在家工作時，子女及家人帶來的騷擾是影響效率的最大原因。

IWG全球辦公室研究報告2019收集了來自全球八十個國家和地區、共一萬五千名受訪者的意見。結果顯示，在家工作的專業人士所面對最大障礙，來自子女及家庭成員的騷擾。尤其對於在職家長而言，暑假可能不是休息和放鬆的時間，而是壓力的來源。

有在職家長選擇於暑假時在家辦公，方便同時照顧家庭與工作。然而，家中各種聲響都容易令他們分心，降低工作效率，例如家人、寵物、家電等。

研究發現，六成受訪者在家工作時會因爲家庭成員的騷擾而令工作分心，同時，全球有四成半的受訪者認為子女、寵物或其他家庭成員會打斷工作電話，成爲為全球第二與亞太區内第四高之工作障礙。此外，全球三成二及兩成半受訪者分別認爲家居噪音使他們難以集中工作。 近半數受訪者亦認爲，網絡設施、打印機或傳真機等設備的不足會降低他們的工作效率，影響家工作者生產力。亞太區内分別有四成半及三成九的受訪者指，家中網絡不穩以及網絡安全與資料保安問題，將增加在家工作的難度。

亞太區五大在家工作障礙

子女、寵物或其他家庭成員影響在家辦公

辦公室與家的平衡 – 彈性工作空間

靈活辦公不僅對員工的身心有利，更直接影響公司運作，無疑是一項互惠互利的措施。現時，全球有高達八成半企業認同彈性工作有助提升員工生產力，因此，越來越多公司容許員工自由選擇工作時間、地點和方式。

辦公室的地理位置，決定員工能否在家庭和工作兩者中取得平衡。尤其在暑假期間，在職父母更能感受辦公地點的重要性。全球四成的受訪者均認同通勤是一天中最差的環節，因此在家辦公自然是大勢所趨。

在兩者之間，還有另一個讓上班族更有效平衡工作和私人生活的選擇：彈性工作空間。一個兼容地理便利與完善配套的辦公環境，能讓各在職家長在照顧子女之際，同時兼顧工作效率。