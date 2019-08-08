全職媽媽要放假？暑假就要讓孩子放空玩個夠｜德國紅蕃媽媽

安排暑期活動就是很重要，跟香港一樣，德國的暑期活動同樣「爭蹦頭」。記得少女時代清晨就要去康文署排隊報名參加。這些超好玩的獨木舟啦射箭啦，往往到太陽出來的時候就額滿。回到現在資深少女時代，都要排隊。不過情況就比較輕鬆。小區小鎮有不少一日興趣班給小朋友參加。德國這個國家，做什麼事都要平等公義，報名暑期活動也如是。譬如說，市中心的暑期活動，首先可以報名的是市中心學校的學童。然後在正式暑假第一天，在市外小村的學童都可以報名。

雖然有幾個熱門的活動滿額，不過這類興趣班題材十分廣泛，一定不會令去報名的孩子失望。其實今年是我第一次幫孩子報名參加這類暑期活動，週二大兒子就去玩了保齡球，覺得安排比想像中好。我只需要把他帶到集合地點，由義工開巴士載小朋友去玩一個下午然後接回家。明天他就去玩空中繩攀活動，下星期學習駕駛電油車，參觀小型飛機，和去圖書館參加閱讀之夜，到圖書館宿一宵。

除了學校活動外，其實我從來沒試過讓孩子跟陌生人去玩。那天送他去玩，感覺大兒子長大了。大兒子就是那種SEN兒童，專注力不足。要他去跟陌生人玩，坦白說我很擔心，怕他會夢遊離隊，然後蕩失了。我常說，養孩子，孩子成長，媽媽都學會成長。孩子大了，不可以動輒就指罵譴責，有時候，跟孩子相處，建立信任十分重要。孩子在媽媽心中，永遠都是BB。可是，他們不知不覺已經有獨立思想，很想自己為自己負責。做父母，懂得放手和信任，同時亦可以讓小朋友放下牽絆，找尋自己想去的路。這個就是為人父母要學習的道理。

那天送他上巴士，看到他是有點戰戰兢兢的。去接他的時候，下車的他堆滿笑容，說很好玩。也買了汽水喝。而且，好重要，我的寶貝大兒子，長年一直處於夢遊狀態的他，終於記得買東西找零錢了。