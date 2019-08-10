【逃犯條例】孩子戴頭盔出席親子集會　盼當權者正視民間訴求

自六月以來，香港人的周末行程便排得密密麻麻，每星期的遊行集會已成為一種「日常」。小朋友是未來社會的棟樑，但連串政治事件後，我們不禁質疑，政府有提供未來給我們的孩子嗎？為了守護孩子的未來，今日有團體於中環發起親子集會及遊行，盼政府能正視問題，回應訴求！

小朋友睇新聞覺得無助

梁太今日帶同兒子岀席集會，梁小朋友分享平日也會在電視或其他途徑看到警察與示威者衝突的畫面，更直言:「警察唔啱，市民聲音又冇回應，感覺有啲無助。」

另一方面，梁太表示曾憂慮過安全問題，縱使是次活動有不反對通知書，但回想自己當日參與黃大仙罷工集會時，警察也是肆無忌彈地發放催淚氣體，連黃大仙廟也受影響。眼見一群年輕人因莫須有罪名被捕，而市民只是追求本身應有的權利、法治，對現況感痛心。

李紫銘攝。

怕有危險自發戴頭盔

Ice今日一家四口由離島來到中環集會現場，Ice兩名兒子均戴上單車頭盔：「我哋住離島，成日踩單車，佢哋戴頭盔係純粹自發，話驚俾人打頭喎！」

大兒子Henderson表示:「希望徹回惡法，林鄭同警察唔好傷害市民。」

李紫銘攝。

警方應考慮現場環境

今年升中二的Osman也就近來的事情發表意見:「林鄭死唔講嗰兩個字，警察有時放催淚彈係可以理解，但啲餐廳、住户閂曬窗都冇用㗎，佢哋係無辜！」

李紫銘攝。

希望警方克制

11歲的Maximum表示自己會和朋友討論近來香港發生的事並分享全面資訊：「希望警方執法克制少少。」

在一旁的爸爸則希望政府回應五大訴求，而且警方必須要善待被捕人士！

李紫銘攝。

集會情況：