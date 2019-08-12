【機場集會】帶同孫女到機場靜坐　婆婆：我可以做嘅唔多！

警方於昨日(8月11日)與示威者在多區發生衝突，此外北角更有疑似有背景人士無差別攻擊途人事件。一眾市民不滿昨日警方執法手段過分，不但近距離開槍射擊市民，在室內空間使用催淚氣體，更有一名年輕女性被布袋彈擊中，右眼面臨永久性失明風險，因此今日前往機場集結，希望政府盡快回應訴求及譴責警暴事件。 因應機場現時情況，機場管理局下午三時半宣佈，受公眾在機場集會影響 ，機場運作已嚴重受阻，所有航班登記服務須即時暫停 。機管局指，除已完成航班登機程序的離港航班 ，及正前往香港的抵港航班外，其餘今日所有航班已全部取消。 攝影：李紫銘

機場快線企滿 現場水泄不通

有不少市民表示，今早岀機場的巴士很多已客滿「飛站」，惟有乘機場快線前往，而且車上乘客眾多，如平日繁忙時段的地鐵。下午時段，機場現場已人山人海，機場人員亦有開通道路給抵港人士，機場部分食肆和便利商店亦正常營業，集會暫時相當和平。

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65歲婆婆帶孫女靜坐

不願正面上鏡的謝婆婆表示，擔心岀鏡後如果警察上來敲門就不好了。謝婆婆表示自己得知昨晚有年輕人左眼中槍後便決意前來集會:「我唔想香港變成大陸咁，我可以做嘅唔多，只係嗌下口號！」 謝婆婆的孫女目前只有三歲，或許未能理解現在發生的事，謝婆婆坦言要帶孫女來感受一下氣氛，以及支持一下真正為香港好的哥哥姐姐打氣，而且目前集會十分和平，但也會留意形勢，以安全為前題，有甚麼風吹草動會第一時間和孫女離場。 家人代裝YouTube了解時事

謝婆婆對目前社會的大小事如此了解，有賴家人的幫助，原本只會從免費電視台接受資訊的謝婆婆因接受不了報導的偏頗，於是家人便教謝婆婆看YouTube，謝婆婆表示:「我依家唔睇電視台㗎啦，我用嗰個四方框，咩tube睇直播㗎(指YouTube)，屋企人教我用，好睇好多。」 最後謝婆婆勉勵年輕人:「對比起佢哋(年輕示威者)我其實冇做啲乜，佢哋真係好無私，好需要我哋支持！」