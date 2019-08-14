【當造水果】西瓜芒果是合時宜不是時令　時令水果要點揀點清洗？

一說到夏天食水果，很多人馬上想起西瓜、芒果等「消暑」水果，不過這些在夏天吃起來清涼透心的水果和當造與否沒有任何關係！我們常說不時不吃，到底現在時令水果是什麼？又應如何挑選及清洗？

合時宜不代表「時令」

大眾果欄負責人Kay表示，現時正值炎夏，西瓜、芒果、榴槤都是多人購買的水果。不過合時宜不代表時令，西瓜、芒果、榴槤大多數品種全年都有供應，而且質素穩定，要說目前最「時令」的水果，主要有以下四種：日本香印、日本水蜜桃、美國車厘子、美國波子提子。

示意圖（非日本香印、美國波子提子） 日本香印、美國波子提子 Kay分享了挑選青提子的簡單方法給大家，首先外觀上一定要夠翠綠，呈亮麗的青綠色；其次可以用手感受一下提子是否夠硬身，如果軟身代表可能已存放了一段時間，未必新鮮；最後，要留意提子是否容易脫落枝幹。 清洗方面，Kay說很看個人，自己做果欄有時不洗便直接放進口，有人用鹽水浸，也有人會放於水流下遂粒搓洗，視乎個人對衛生的要求。不過要留意的是，緊記吃多少洗多少，而且是進食前才清洗，清洗過後不馬上食用，會減少提子的保存期和新鮮程度。 參考價格 日本香印：約$280-$360一束 美國波子提子：約$45一磅

日本水蜜桃 挑選水蜜桃的方法亦大同小異，Kay建議首先軟身是不可接受的，要留意表面有沒有「瘀痕」，而且桃身要夠飽滿，看起上來要夠「肥嘟嘟」。 至於食水蜜桃要注意的地方反而不是清洗，而是一定要去皮食用，水蜜桃的皮會傷胃；此外由於水蜜桃屬高糖份的水果，不建議孕婦或糖尿病人等不適宜涉取太多糖分的人士食用。 參考價格 日本水蜜桃：約$45一個