【夏天慳電費】邊種冷氣機最慳電？教你6招減少電費開支

香港位於亞熱帶，大部分時間都處於炎熱或溫和的氣候，加上香港車多、人多、樓多，密不透風的環境令室外成為「灼熱的地獄」！不過幸好世上有冷氣機這一偉大發明，令我們在室內可以舒適地避暑，但我們也不能為了一己私欲忘記了環保的重要性，雖然叫大家不開冷氣太為苛刻，但至少了解一下最節省能源的使用方法，一來為地球出一分力，二來也為了自己的「荷包」著想。

分體式冷氣機更慳電

根據機電工程署回覆本刊的專業意見，由於分體式和窗口式冷氣機在設計及安裝上有所不同，故其能源效益表現也有差別。一般來說，分體式冷氣機的能源效益比窗口式冷氣機高，而變頻式冷氣機比非變頻式冷氣機更省電。

如以節省用電為目標 如何挑選冷氣機 在選購冷氣機時可視乎安裝環境，優先選擇變頻分體式冷氣機，其次為非變頻分體式冷氣機，而最後為窗口式冷氣機，同時應參考能源標籤上列有的能源效益級別、每年耗電量及製冷量，並視乎實際環境的製冷需求，確定冷氣機的製冷量，再選用具能源效益的型號。大家也許對製冷量這個概念未必清晰，因大眾也習慣用匹數來描述空調器製冷量的大小，一般來說，80-100呎空間建議用1匹，160-200呎空間建議用2匹。 除了考慮房間大小、冷氣機種類外，大家亦可以參考電踞上的能源標籤。貼有一級能源標籤的冷氣機能源效益最高，如有相若製冷量的一級能源標籤冷氣機，則可選擇每年耗電量較低、即較省電的型號。

不過即使未有打算更換冷氣機，都可以跟從以下指引達至最節能效果：

1.應避免讓冷氣機出入風口受阻塞。

2.冷氣機開動時應保持門窗緊閉。

3.夏季使用冷氣機時把室內平均溫度調節在攝氏24至26度。

4.為了讓涼風分布得更快、更均勻，可考慮把冷氣機和風扇結合使用。

5.應盡量減少室內不必要的熱源，例如拉上窗簾或百葉簾遮擋陽光，以及關掉不需要的燈飾和發熱電器。

6.定期清潔冷氣機隔塵網亦有助保持冷氣機效能。