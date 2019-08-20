【開學展2019】三大開學展掃平貨攻略　書包返學鞋文具一次過掃晒

還有不到半個月時間便是新一學年的開始，書包、文具等上學用品當然要準備妥當！而每年這個時間，不少地方都看準商機舉辦「開學展」，當然大家最關心的是價格是否比平時划算，我們走訪三個最大型的學開展，給大家作一個參考。
撰文、攝影：李紫銘、余嘉文、陳樂希
AEON書包款夠多 限時折上折
AEON開學展集齊不少熱門牌子的護脊書，包括：SPI、LEGO、MoonRock、KAGS、BECKMANN等，除此之外亦有大量黑、白鞋款做特價，最便宜的不到$200！
AEON輕鬆上學去
日期：即日起至9月4日
AEON開學展-書包
AEON開學展-返學鞋
AEON開學展-文具
AEON開學展-日常用品
D．PARK愉景新城貨品種類多又齊
多款護脊書包、文具、上學鞋、生活家品及各種開學必需品，都以震撼價特價發售。當中中英文圖書及補充練習低至八折，特價圖書更是$10起。場內更為學童免費提供專業脊骨檢查服務，藉以推廣脊骨健康的重要性。
D．PARK愉景新城「開學用品購物節」
日期：即日起至9月15日
駐場脊椎檢查服務詳情
日期：8月18日、8月25日（星期日）
時間：下午3時至5時（每日只限 30 名）
地點：D‧PARK 愉景新城 L1 Donut Village
對象：3歲至16歲學童
報名詳情：接受現場及網上登記
詳情請參閱 D‧PARK Facebook 專頁
D．PARK愉景新城「開學用品購物節」-護脊書包
D．PARK愉景新城「開學用品購物節」-返學鞋
D．PARK愉景新城「開學用品購物節」-文具、文儀用品及傢品
D．PARK愉景新城「開學用品購物節」-書本及補充練習
一田返學鞋買一送一
一田於沙田、大埔、荃灣、及將軍澳舉行 「YATA Back to school 楽しい学習！」開學展，推出各種書包、文具、內衣褲、上學鞋甚至枱燈、書架、電腦、文具用品等的優惠。當中不少熱門牌子護脊書都有優惠，而黑、白鞋款優惠更低至買一送一！用一田信用卡或APP購買，大部分貨品更有額外95折。
一田YATA Back to school 楽しい学習！
日期：即日起至8月25日
一田開學展-書包
一田開學展-返學鞋
一田開學展-童裝內衣
一田開學展-文具
一田開學展-日常用品