【開學展2019】三大開學展掃平貨攻略　書包返學鞋文具一次過掃晒

還有不到半個月時間便是新一學年的開始，書包、文具等上學用品當然要準備妥當！而每年這個時間，不少地方都看準商機舉辦「開學展」，當然大家最關心的是價格是否比平時划算，我們走訪三個最大型的學開展，給大家作一個參考。 撰文、攝影：李紫銘、余嘉文、陳樂希

AEON書包款夠多 限時折上折

AEON開學展集齊不少熱門牌子的護脊書，包括：SPI、LEGO、MoonRock、KAGS、BECKMANN等，除此之外亦有大量黑、白鞋款做特價，最便宜的不到$200！

AEON輕鬆上學去

日期：即日起至9月4日

AEON開學展-書包

+ 14 + 13 + 12

AEON開學展-返學鞋

+ 3 + 2

AEON開學展-文具

+ 4 + 3 + 2

AEON開學展-日常用品

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D．PARK愉景新城貨品種類多又齊

多款護脊書包、文具、上學鞋、生活家品及各種開學必需品，都以震撼價特價發售。當中中英文圖書及補充練習低至八折，特價圖書更是$10起。場內更為學童免費提供專業脊骨檢查服務，藉以推廣脊骨健康的重要性。

D．PARK愉景新城「開學用品購物節」

日期：即日起至9月15日

駐場脊椎檢查服務詳情

日期：8月18日、8月25日（星期日）

時間：下午3時至5時（每日只限 30 名）

地點：D‧PARK 愉景新城 L1 Donut Village

對象：3歲至16歲學童

報名詳情：接受現場及網上登記

詳情請參閱 D‧PARK Facebook 專頁

D．PARK愉景新城「開學用品購物節」-護脊書包

D．PARK愉景新城「開學用品購物節」-返學鞋

D．PARK愉景新城「開學用品購物節」-文具、文儀用品及傢品

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D．PARK愉景新城「開學用品購物節」-書本及補充練習

一田返學鞋買一送一

一田於沙田、大埔、荃灣、及將軍澳舉行 「YATA Back to school 楽しい学習！」開學展，推出各種書包、文具、內衣褲、上學鞋甚至枱燈、書架、電腦、文具用品等的優惠。當中不少熱門牌子護脊書都有優惠，而黑、白鞋款優惠更低至買一送一！用一田信用卡或APP購買，大部分貨品更有額外95折。

一田YATA Back to school 楽しい学習！

日期：即日起至8月25日

一田開學展-書包

+ 8 + 7 + 6

一田開學展-返學鞋

+ 10 + 9 + 8

一田開學展-童裝內衣

+ 6 + 5 + 4

一田開學展-文具

一田開學展-日常用品