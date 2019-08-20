【媽媽壓力】媽媽照顧孩子時間長責任多　爸爸多數只陪遊玩更開心

媽媽們要處理的事實在太多，小至照顧孩子的起居飲食，大至升學財理都要親力親為！雖然一個家庭，不應該由媽媽一個獨力處理所有有問題，但無可否認的是，仍有不少家庭都是雙職父母。亦因此普遍來說，媽媽的壓力會較大，從而令她們和小朋友相處時，獲得的幸福感會低於爸爸。

爸爸「湊仔」比媽媽開心

加州大學河濱分校學者所曾分析1萬8千人的資料，透過了解他們的快樂、幸福感、憂鬱症狀、心理滿足感和壓力作出分析。結果十分有趣，有小朋友的男性比沒有小朋友的出現更少憂鬱症狀；但相反，有小朋友的女性和比沒有小朋友的女性卻更多憂鬱症狀！簡單來說，就是小朋友能帶來幸福給男性，但女性就不行，原因到底是甚麼？

爸爸主要陪玩當然更開心

在照顧小朋友時，為甚麼爸爸會有比媽媽更大的幸福感？情況就有點像上班工作一樣，當你天天上班，忙到上廁所也沒有時間，縱使你上司再好人，你對他也會好感度下降吧。董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨以心理解度出發，總結出媽媽的角色在照顧孩子上涉及「要求」成分的較多，例如：「不要到處跑」、「快點做功課」；相反，爸爸則多數是陪小朋友玩、做運動「要求」的成分較少，自自然然「唔使勞氣」。

輪流、分享、分擔

不難看出會有上述結果的原來都是因為媽媽的責任大於爸爸的壓力所造成，不過父母的色角的「工作」難以量化，要做到五十五十是不可能的，因此夫妻間要多交流大家的想法，把工作量化成兩個人的共同責任，最重要就是不能因為自己覺得麻煩而把所有事都推給另一半。現在社會應該比以往更開明，爸爸媽媽亦不應該用傳統的「角色定型」自己，認為某些事必定是對方負責，要做好平衡的分工。



參考資料：董氏基金會華文心理健康網【新知】照顧孩子，父親比母親感到更快樂？！