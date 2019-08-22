【小朋友學中文】7大免費App學筆順字詞　小朋友邊玩邊學中文

很多父母都不希望孩子接觸電子用品，不過只要適當使用，亦能有所得着！市面上有很多免費App可以讓小朋友邊玩邊學習，今次編輯就推介7大免費Apps，讓小朋友從遊戲中學中文！

1. 認字識詞 《認字識詞》有各種筆順動畫、生字配對、練寫遊戲，小朋友可以透過遊戲學習漢字。遊戲內參考的資料皆按照香港《香港小學學習字詞表》，緊貼學校教學，而且遊戲提供簡體、繁體中文字，適合各類型小朋友需要。 支援系統：iOS、Android

2. 兒童識字學習 Child Flashcards 《兒童識字學習 Child Flashcards》代替傳統生字卡，超過200個不同的詞語及生字，所有詞語分不同類別，可針對不同類別學習，加強小朋友的認識。每張學習咭都可以英語，普通話及粵語發聲。 支援系統：Android

3.寶寶學日用品 - 寶寶巴士 《寶寶學日用品 - 寶寶巴士》涵蓋語言、健康、科學、社會、藝術等五大領域，透過讀音+圖形，全面認識各種日常用品。 支援系統：iOS、Android

4.小寶寶學廣東話 《小寶寶學廣東話》含有十三種主題，包括 數字、形狀、顔色 、水果與蔬菜、交通工具、動物、日常用品、職業、昆蟲與鳥類、簡易單字 、身體部位，小朋友可以透過遊戲增加學習廣東話的興趣。 支援系統：iOS、Android

5.Fun Chinese: 學中文 《Fun Chinese: 學中文》由語言學習專家為3-10歲兒童設計，適合學前、早學者及兒童學語言的課程。遊戲包含6個互動學習遊戲，小朋友可以邊玩邊學。 支援系統：iOS、Android

6.學前語文秘笈 《學前語文秘笈》提供24段影片及超過100個遊戲，幫助幼兒有效地學習語文，及掌握學習語文的基礎技巧，包括眼球活動控制能力及視覺感知、語音意識、語素意識、構字能力、寫前及書寫技巧等。 支援系統：Android