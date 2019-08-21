【普教粵教中】一文睇清　全港直私及官津小學中文科教學語言

「學校課程檢討專責小組」於6月28日發表檢討中小學課程諮詢文件，諮詢期至9月16日，當中建議中學的中文科在DSE考試中刪去聆聽及說話兩卷，因此引起軒然大波，不少人擔心粵語將在中文課程中消失，全面在中學落實普教中。其實現時有不少小學也推行普教中，當中也有部分學校是在某級別及班別中推行普教中。 小一自行分配學位將於9月選校，作為家長在選校前宜先了解所屬校網心儀小學的中文教學語言，因應孩子的能力作出選擇。

據教育局公佈統計，至今有71.7%小學及36.9%中學實施普教中，當中16.4%小學及2.5%中學全面普教中，其餘則局部在部分級別或班別實施。而團體「港語學」曾發表調查，指在小六級全面推行普教中的小學，由2014/15學年的161間下跌至2016/17學年的148間，而在2018/19學年亦相繼有多間小學由原來的普教中轉為粵教中，包括玫瑰崗學校（小學部）、打鼓嶺嶺英公立學校、道教青松小學、聖公會何澤芸小學（2019/20學年)、道教青松小學等。

為進一步了解全港小學的中文科教學語言，記者早前逐一向全港所有直資、私立、資助及官立小學查詢，讓家長在選校前作參考。

以下是以普通話教學的小學名單：

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以下是以粵語教學的小學名單：

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以下是中文科以粵語及普通話同時教學的小學名單：