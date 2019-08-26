圖書館書籍滿怖污潰　醫生：不建議將圖書放在床上閱讀　

閱讀對小朋友成長有莫大的好處，不少家長更會趁暑假與孩子到圖書館借閱書籍，由於圖書館的受眾多，書本的潔淨程度最令人憂慮。記者在各區借閱不同的中、英文童書，發現當中不少書籍無論封面或是內頁也滿怖污垢，不少書更是「甩皮甩骨」，不禁令人擔心書籍的衞生問題。

擦拭前（左）、擦拭後（右）

書本殘破 童書衛生情況令人擔心

圖書館內的童書種類豐富，有不少更是有一定時間歷史，但更多的是人為造成的破壞，不難看見童書書角破爛、內頁有污漬的情況。考慮到小朋友閱讀時會更易疏忽，把飲料、零食碎弄在書本上，過往更有不少家長懷疑書本上黃色一點點的異物是上一手小朋友的「鼻屎」，因此有部分家長考慮到衛生問題，從不給小朋友在床上閱讀或把書本放在床上。

記者在屏山天水圍公共圖書館、牛池灣公共圖書館以及荃灣公共圖書館借閱了數本中、英文童書，根據家長分享，他們最常處理圖書的做法是用濕紙巾擦拭，因此我們以濕紙巾和酒精擦拭封面及硬紙書內頁，結果濕紙巾很快便呈黑色，情況令人擔心。

兒科醫生陳欣永 兒科醫生：用濕紙巾消毒圖書沒作用 看見從公共圖書館借回來的書籍污漬處處，有家長在回家後會用消毒濕紙巾進行消毒，對此，兒科醫生陳欣永表示這對殺菌並沒有任何用處，反而要注意小朋友的壞習慣，「家長要注意小朋友在看圖書的時候，不可以看完書就捽眼睛，看着書就把手放在口裏面，也要避免咬手指等。看完書後洗手的部驟很重要，千萬不要隨便洗了手就算。要用適當的皂液，如隨身帶備酒精洗手液，看完圖書可以用。」 提到有小朋友愛把從圖書館借回來的圖書放在床上閱讀，陳醫生直言並不建議將圖書放在床頭，「因為多人看過那些圖書，始終都擔心有菌。」

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紫外線圖書消毒機

有不少網購網站都有出售圖書、繪本消毒機，不過質量及成效都是未知之數。而本港最初只有香港教育大學內的蒙民偉圖書館設有兩台紫外線圖書消毒機，以及香港教育大學將軍澳教學中心內有一台，合共三台，消毒機以紫外線消滅細菌，最多可同一時間處理6本圖書！而供廣大市民使用的香港公共圖書館則未全面有此服務。

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會定期清潔圖書館設施 書本則職員自決清潔與否

記者向康文署查詢有關香港公共圖書館書籍消毒問題，發言人指在提供服務及設施時，為確保各圖書館設備的衞生和清潔情況，及減低細菌的傳播，會定期為館內的設施進行清潔及作出預防細菌滋長和傳播的措施。圖書館職員若發現書籍附有污漬或不潔物，會將該些資料即時抽起另行處理及清潔。而基於衞生原因，附有嚴重污漬而未能清潔及繼續借閱的資料，圖書館會安排註銷。為加強館內的衞生，各圖書館已於各主要入口或服務台附近安裝淨手器盛載酒精搓手液，讓市民在接觸過公共設施及物件包括書籍等後作清潔雙手之用。

2018年設圖書除菌機

在獲得有關區議會支持後，香港公共圖書館已在2018年於中西區及屯門區部分圖書館設置圖書除菌機，並會因應資源和館內空間等情況，考慮逐步在合適的公共圖書館設置圖書除菌機。

記者翻查政府網頁，未有任何資料說明哪一區哪一間圖書館有圖書紫外線除菌機，不過翻查「香港中央圖書館資訊分享」Facebook專頁，過往有增設圖書紫外線除菌機的只有以下兩個地點的圖書館：

1.屯門公共圖書館

2.石塘咀公共圖書館