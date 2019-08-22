【親子好去處】首個Baby Shark主題展　玩轉戶外遊樂場又唱又跳

超洗腦神曲〈Baby Shark〉近年在世界各地掀起熱潮，今個夏天，海港城與 PINKFONG 攜手打造《Everyone Can Be a SUPER-Shark 》，不但有全港首個以 Baby Shark 為主題的超級鯊魚「游」樂場，還有超級鯊魚音樂學校讓小朋友參與各種工作坊！Baby Shark 小粉絲千萬不要錯過！ 攝影：黃舒慧 攝錄：余嘉文 剪接：李紫銘

海港城於8月23日至9月15日期間，聯同PINKFONG推出《Everyone Can Be a SUPER-Shark》活動。包括超級鯊魚「游」樂場、超級鯊魚音樂學校、JOOX「拍住唱 K 站」 、PINKFONG 期間限定店 、Baby Shark 現場音樂表演及i CREMERiA 期間限定主題甜品，小朋友一定可以放電享受一整個下午！

超級鯊魚「游」樂場 超級鯊魚「游」樂場 整個活動最矚目一定是全港首個 Baby Shark 主題戶外「游」樂場，戶外「游」樂場位於海運觀點及海運大廈露天廣場，小朋友可分別騎在鯊魚寶寶、媽媽、爸爸、嫲嫲及爺爺的身上，同場亦有PINKFONG小木船、貝殼滑梯及盪鞦韆，場內亦有非洲木鼓和木片琴讓大家彈奏〈Baby Shark〉；海運大廈露天廣場更豎立了透明畫板，讓小朋友發揮其藝術天分即席揮毫。

「游」樂場開放詳情

日期：2019 年 8 月 23 日至 9 月 15 日

時間：中午 12 時至下午 7 時

地點：海港城海運觀點及海運大廈露天廣場

入場費：全免

*海運觀點於 9 月 1 將舉行「Doo Doo Doo Babyflap 戶外音樂派對」，暫停對外開放。

超級鯊魚音樂學校 超級鯊魚音樂學校 海運大廈地下中庭將會開設超級鯊魚音樂學校，小朋友可以免費領取學校手冊參加「Let’s Go Hunt」數碼小遊戲，只需在社交平台分享遊戲成績後，即可換領 Baby Shark 紙扇一把。即場捐款 HK$50 予世界自然基金會香港分會，更可以DIY 獨一無二的鯊魚寶寶斜孭袋。

超級鯊魚音樂學校開放詳情

日期：2019 年 8 月 23 日至 9 月 15 日

時間：中午 12 時至下午 7 時

地點：海港城海運大廈地下中庭

入場費：全免

+ 3 + 2

深海潛艇教室保育及音樂課程－當熊貓遇上Baby Shark 深海潛艇教室保育及音樂課程 超級鯊魚音樂學校的深海潛艇教室每個周末均會舉行不同保育及音樂課程，成功於網上報名之學生，只需即場捐款 HK$100 予世界自然基金會香港分會，即可獲得 Baby Shark 校服乙件。小朋友不但可以參與學習彈奏夏威夷小結他、木箱琴等樂器班、亦可以參與童心歌舞班或手工課堂。

熊貓遇上BabyShark

日期：8月24日及9月7日(星期六)

時間：第一節：下午2時30分至3時30分第二節：下午4時至5時

參加對象：4歲至8歲的小朋友

夏威小結他音樂班

日期：8月25日、9月8日及15日(星期日)

時間：第一節：下午1時至2時第二節：下午4時至5時

參加對象：4歲至8歲的小朋友

木箱鼓音樂班

日期：8月25日、9月8日及15日(星期日)

時間：第一節：下午2時30分至3時30分第二節：下午5時30分至6時30分

參加對象：4歲至8歲的小朋友

童心歌舞班

日期：8月31日(星期六)、9月1日(星期日)及9月14日(星期六)

時間：第一節：下午1時至2時第二節：下午2時30分至3時30分第三節：下午4時至5時第四節：下午5時30分至6時30分

參加對象：1歲至3歲的小朋友

人數：每節課程參加人數上限為10人

參加方法：於每個課程舉行前的該星期一，中午12時起進行網上預約

（熊貓遇上BabyShark：https://wwfhk.checkfront.com/reserve/?item_id=898&language=zh／其他課程：www.harbourcity.com.hk）

成功報名之人仕將於每個課程舉行前的該星期四，中午12時前收到電話或電郵通知。

PINKFONG 期間限定店 PINKFONG 期間限定店出售過百款 Baby Shark 及 PINKFONG 主題商品，包括衣物服飾、玩具及餐桌用具。當中不乏首次在香港發售的商品，例如 Baby Shark 帽子、背包及Tritan 學習杯等，媽媽們是時候買禮物給孩子！

PINKFONG 期間限定店詳情

日期：2019 年 8 月 23 日至 9 月 15 日

時間：中午 12 時至晚上 8 時（星期一至五）、上午 11 時至下午 10 時（星期六及日）

地點：海港城海運大廈 2 樓（近 OT 226-229 & 242 號舖 - GigaSports）

i CREMERiA 期間限定主題甜品 人氣日式甜品店 i CREMERiA 將於活動期間發售特色 Baby Shark 主題雪糕及飲品，小朋友有得吃有得拍照！

i CREMERiA 期間限定主題甜品詳情

日期：2019年8月23至9月15日

時間：上午 10 時至晚上 10 時

地點：海港城海運大廈地下 OTG03A 號舖

Baby Shark 現場音樂表演 海港城邀請到 Baby Shark 和 PINKFONG 現身，和各位小粉絲一起參與現場音樂表演！

Baby Shark 現場音樂表演詳情

日期：2019年8月25日、9月8日及9月15日

時間：下午3時及4時30分

地點：海港城海運觀點

*天氣不穩時，活動將改於海港城海運大廈 3 階（近 OTE 303 號舖 - 松藝館）舉行

JOOX「拍住唱 K 站」 JOOX「拍住唱 K 站」 說到〈Baby Shark〉，小朋友當然要高歌一曲！海港城特別與 JOOX 聯手打造迷你 K 房，讓小粉絲可以高歌自唱〈Baby Shark〉。小粉絲只需登記成為 JOOX 會員，即可到 JOOX 海港城頁面下載及分享自己的歌唱片段，換領 DIY Baby Shark 皇冠一頂。

JOOX「拍住唱 K 站」詳情

日期：2019 年 8 月 23 日至 9 月 15 日

時間：上午 12 時至晚上 7 時

地點：海港城海運大廈地下中庭

入場費：全免

Doo Doo Doo Babyflap 戶外音樂派對 海港城將於 9 月 1 日舉行大型戶外音樂派對 ─ 「Doo Doo Doo Babyflap超級音樂派對」，屆時將首度公開〈Baby Shark〉香港版 MV。各位小舞王、舞后更會作出首次的公開表演。

音樂派對詳情

日期：2019 年 9 月 1 日

時間：下午 2 時至 6 時

地點：海港城海運觀點

參加方法: 小朋友可於海港城領取超級鯊魚音樂學校手冊，只需蓋齊 3 個不同活動（包括「Let’s Go Hunt」數碼小遊戲、任何一個超級鯊魚音樂學校課程及JOOX「拍住唱 K 站」）的印章，即可換領音樂派對入場門券乙張（每張入場券最多可招待 4 名人仕）。

*現場設有玩水活動，有機會沾濕衣物