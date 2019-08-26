【慳錢必備】推介8大免費慳錢App　食飯購物格價睇清著數情報

百物騰貴，作為一個精明爸爸媽媽，必須要搜羅全港所有優惠，用盡方法去慳錢！今次記者搜羅8大免費慳錢Apps，讓大家慳得一蚊得一蚊！

1.eatigo 餐廳折扣訂座平台

大時大節當然要和家人外出食飯，eatigo提供全天折扣高達50％，無需提供信用卡信息，最適合精明爸爸媽媽預訂餐廳。

支援系統：iOS、Android

2.慳D啦 - 香港超市格價平台

作為精明主婦，超級市場格價app非常重要！《慳D啦》除了可以比較不同超市同一件貨品的價格，還有提示特價功能，在貨品特價時發出通知，非常實用。

支援系統：iOS、Android

3. Price香港格價網

Price香港格價網每日更新各類產品價錢及最新資訊，透過網站找到可以超過20萬件商品資訊，最適合各位爸爸媽媽購買一些格價比較昂貴的物品，例如電器、玩具等等。

支援系統：iOS、Android

4.秒秒著數 - 最新香港著數情報

《秒秒著數》整合全香港最新著數情報，包括最低折扣、免費美容贈品資訊、旅遊抽獎、化妝品試用及超市特價等，一站式超方便。

支援系統：iOS、Android

5.SodaCard

《Soda Card》為會員提供不同店舖的優惠資訊，另外亦設有打卡賺分系統，儲夠一定積分就可以到該商戶換取免費產品。最適合經常外出吃飯的家庭！

支援系統：iOS、Android

6.The ENTERTAINER

《The ENTERTAINER》集合超過270間商店嘅買一送一優惠，提供過千種不同種類的優惠，包括餐飲食肆、美容健身、娛樂場所等等。

支援系統：iOS、Android

7.Storellet

《Storellet》用法非常簡單。大家只要在指定食肆消費，掃收據上面的QR Code儲積分。積分可以兌換電子優惠劵。

支援系統：iOS、Android

8. 7-FANS

只要下載程式並登記成為7-Fans會員，就可以在全港900多間7-Eleven購物賺分兼換獎賞，每月送上不同獨家購物優惠，更可以憑積分換購印花活動會員特別版產品。經常去便利店購物的爸爸媽媽最適合用！

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