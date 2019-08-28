【K11 MUSEA開幕】食玩買5大推介　必玩3層樓高滑梯全港最長最激

尖沙咀新商場K11 Musea星期一（26/8）開幕，商場有許多以親子為主題的店舖，當中最受矚目的一定是Donut Playroom貫穿3層樓的室內滑梯，以及還未開幕、全港首個的LEGOLAND Discovery Center！即睇商場內還有什麼親子商店吧！ 攝影、攝錄：余嘉文 剪接：李紫銘

記者親身前往K11 MUSEA為大家直擊商場的親子熱點，最吸引爸爸媽媽的一定是 Donut Playhouse 兩條貫穿3層樓的滑梯，另外LEGOLAND Discovery Center亦即將於年尾開幕。而場內亦有最大的室內親子娛樂教學樂園 Victoria Playpark、為兒童互動烘培教室 Harry's Kitchen，以及位於7樓室外的Bohemian Garden。簡直就是小朋友的天堂！

試業期間只會開放1條滑梯，從G樓滑至B1樓。 5大食玩買推介： 必玩推介：Donut Playhouse貫穿3層樓室內滑梯 整個商場最吸引小朋友的，必數Donut Playhouse。試業期間（即日起至9月3日）於K11 MUSEA以電子消費滿$500(最多2張單），或於Donut Cafe 或Donut Store任何消費，即可換領當日Donut Playhouse入場門票一張。入場門票包括1名大人及1名小朋友（3歲以上），各可以玩一次滑梯由G樓滑至B1樓，並可以於B1樓的遊玩區玩1小時。 Donut Playhouse開放時間

​周一至​周五 12:00nn-8:00pm

周六、周日及假日 11:00am-9:00pm

第二條滑梯將於9月初開放給公眾遊玩。 至於開業後一大一小的入場費為$160(平日）及$180(星期六、日及假日），屆時將會連同第二條滑梯同時開放讓參加者遊玩。第二條滑梯由B1滑至B2層，並會有一個600呎的波波池讓小朋友放電遊玩！波波池約於9月初開放給大家。

必食推介：Donut Cafe

場內亦有Donut Cafe提供輕食，其中K11 MUSEA 率先登場的Gelato Panini 就最為吸引！而另一區域亦有Donut Store，提供多款Donut與Ah Meow 的主題精品。再次提醒試業期間於Donut Cafe或Donut Store作任何消費即可以換領Donut Playhouse 入場券一張！

Donut Cafe開放時間

​周一至​周日 11:00nn-9:00pm

Donut Store開放時間

​周一至​周日 11:00nn-9:00pm

必玩推介：室外Bohemian Garden

位於K11 MUSEA 7樓的室外公園Bohemian Garden亦是必去的地方！除了流水台階和戶外用膳空間，還有數個小朋友游樂設施，其中必玩6米高的孔雀滑梯！不過現時小朋友游樂設施還未正式開放，各位小朋友可能要等一等！

Bohemian Garden 位於7樓室外。

必玩推介：Victoria Playpark



K11 MUSEA 與維多利亞幼稚園合作，設立室內 Victoria Playpark，為8個月至3歲嬰幼兒提供遊戲班課程。透過Messy play、感官遊戲同兩文三語嘅學習環境。

Victoria Playpark

電話：2130 3918

地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫2樓B230 & B232號鋪

開放時間：上午9時正 – 下午5時30分(星期一至六)；上午10時30分 – 下午5時正(星期日及公眾假期)

必買推介：FUNNAION

這間FUNNATION 售賣史努比和迪士尼彼思的相關精品，小粉絲必去！最吸引必定是TSMUTSMU玻璃樽，小朋友可以用讓他個價錢購買不同大細的玻璃樽，盡情放入TSMUTSMU公仔！

LEGOLAND Discovery Center 香港樂高探索中心即將開幕！ 而位於Donut Playground 的對面，就是還未開幕的LEGOLAND Discovery Center！LEGOLAND Discovery Center 樂高探索中心首次進駐香港，佔地2萬呎，預計於年尾開幕，相信開幕後必定會成為親子界熱點！

即睇場內其他矚目商店

+ 3 + 2

K11 MUSEA

地址： 尖沙咀梳士巴利道18號

官方網址：https://www.k11musea.com/zh-hk/