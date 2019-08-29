暑假接近尾聲，小朋友可以放肆玩樂的日子亦不多，適逢今年酒店價格下調不少，家長可以趁機在這個周末和子女大玩特玩作為假期的結尾！香港適合一家大小去的酒店也不少，如果大家覺得價錢可接受，就不妨考慮下吧。

悦品度假酒店 (屯門) $370

悦品度假酒店位於屯門站旁邊，大約步行 3 分鐘就到，地理位置非常方便，附近更有屯門公園共融遊樂場。而酒店內亦有非常多以火車為主題的打卡位，火車迷一定非常喜歡！

*於本周五入住高級客房（1張雙人床或2張單人床）只需約$378港元 （截稿前價錢）

香港銀礦灣渡假酒店$600

想遠離市區的熱鬧銀礦灣是一個不錯的選擇，雖然入住在梅窩的銀礦灣渡假酒店需乘坐渡輪才可抵達，周遭也沒有甚麼大商場，但卻更可以借此機會和小朋友做平凡的活動，酒店有租單車、水上單車和划艇單車的服務提供，而銀礦瀑布亦是一個必去熱點之一，最重要的是由於地方偏遠，價錢也會比其他熱門親子酒店便宜一大截！

*本周五入住園景大床房（一張雙人床）約$612 （截稿前價錢）

香港黃金海岸酒店 $800

位於屯門的香港黃金海岸酒店有不少適合小朋友的玩樂設施，包括：兒童小火車、戶外駕駛樂、游泳池及滑水梯以及飛天鋼索等等，當中部分設施需另外收費，但住戶的話便用這些設施都會十分便宜。即使不享用海酒提供的設施，酒店亦鄰近海灘，喜歡水上活動的小朋友就最適合！

*於本周五入住豪華海景客房（一張雙人床或兩張單人床）只需約$800港元（截稿前價錢）

香港愉景灣酒店 $1100

愉景灣酒店內設有兒童天地，內有足球機、投籃機、小型遊樂場、等玩樂設施。「活動中心」亦會定期舉辦不同免費及收費的親子活動。酒店附近更有大白灣沙灘、愉景北商場EpicLand歷奇王國等親子好去處！

*於本周五入住高級客房（1張雙人床或2張單人床）只需約$1,095港元 （截稿前價錢）

海洋公園萬豪酒店 $1400

暑假尾聲當然少不了和小朋友到主題公園玩一天！上年開業的海洋公園萬豪酒店位於海洋公園正門附近，最適合住一晚再去海洋公園玩，價錢雖然不算非常便宜，但最近海洋公園舉行下水禮活動，小朋友玩水後便可以回酒店休息，非常方便！

*於本周五入住豪華客房（1 張特大雙人床）只需約$1,440港元（截稿前價錢）

迪士尼好萊塢酒店 $1700

迪士尼樂園是小朋友的天堂，香港迪士尼樂園度假區一共有3間酒店，當中迪士尼好萊塢酒店相對較為便宜，房間有2 加大雙人床可以容納一家四口，除開每人都不需要$500港元，趁著暑假尾聲到迪士尼遊玩一天也不錯！

*於本周五入住標準客房（2 加大雙人床）只需約$1,705港元 （截稿前價錢）