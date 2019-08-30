德國孩子的物理知識　從博物館好玩有趣的實驗開始丨德國紅蕃媽媽

帶孩子去過無數次慕尼黑的德國博物館，可是從沒有去物理館參觀。 因為自己就從來不是理科太太，尤其物理科。活到現在我都實在攪不懂那堆公式幹嗎。所以，我就不太願意帶他們去參觀，怕自己不能解釋原理，孩子失望。

這個早上，遲起床遲出門。結果去到博物館，很多活動已完。下午只剩下物理館和金屬館有實驗示範。反正就沒有其他好玩，姑且帶他們去玩玩吧！不明白就上網查好了。

結果我發現，這個物理館，卻是整個博物館裡我認為是最好玩的地方。

早說過，德國人不會跟小朋友長篇大論，他們的教育方式，就是要做給你看。物理館裡放著許多小裝置，向小朋友介紹簡單物理常識：如槓桿原理，滚筒原理，鐘擺理論齒論製作等等，這些小小的物理常識，就這樣一個一個的栽在孩子心裡去。然後，我就慢慢明白，為什麼大兒子有時給我解釋一些，我都不明白他為什麼會知道的事情。 除了這些好玩小裝置外，半小時的實驗也實在目不遐給。 今天實驗只示範一個液化氮。物理學者給孩子示範出液化氮在各種形態，遇上那種物質，又會出現什麼結果。整個實驗台就是煙霧瀰漫。而實驗採用的物體，都是孩子日常生活接觸到的物件。如將汽球放進滿滿的液化氮盤子裡會如何呢？那彈彈球呢？然後又好緊張的把一整瓶液化氮倒進帽子裡去，讓孩子看看會不會流出來。

最後，把冷凍在液化氮的小車子拿出來，讓孩子看看在特製的跑道上，小小的汽車會怎樣。這個，就是大家都好熟悉磁浮列車基本原理了。

這些小小實驗，把一眾在實驗枱前的孩子們，吸引得一個一個張大嘴巴，看得十分投入。

原來，德國的教育，就這樣悄悄地傳授給孩子了。

而大家都明白，德國這個國家，物理為什麼這麼強了。