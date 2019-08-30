德國孩子的物理知識　從博物館好玩有趣的實驗開始丨德國紅蕃媽媽

帶孩子去過無數次慕尼黑的德國博物館，可是從沒有去物理館參觀。
因為自己就從來不是理科太太，尤其物理科。活到現在我都實在攪不懂那堆公式幹嗎。所以，我就不太願意帶他們去參觀，怕自己不能解釋原理，孩子失望。
這個早上，遲起床遲出門。結果去到博物館，很多活動已完。下午只剩下物理館和金屬館有實驗示範。反正就沒有其他好玩，姑且帶他們去玩玩吧！不明白就上網查好了。
結果我發現，這個物理館，卻是整個博物館裡我認為是最好玩的地方。
早說過，德國人不會跟小朋友長篇大論，他們的教育方式，就是要做給你看。物理館裡放著許多小裝置，向小朋友介紹簡單物理常識：如槓桿原理，滚筒原理，鐘擺理論齒論製作等等，這些小小的物理常識，就這樣一個一個的栽在孩子心裡去。然後，我就慢慢明白，為什麼大兒子有時給我解釋一些，我都不明白他為什麼會知道的事情。
除了這些好玩小裝置外，半小時的實驗也實在目不遐給。
今天實驗只示範一個液化氮。物理學者給孩子示範出液化氮在各種形態，遇上那種物質，又會出現什麼結果。整個實驗台就是煙霧瀰漫。而實驗採用的物體，都是孩子日常生活接觸到的物件。如將汽球放進滿滿的液化氮盤子裡會如何呢？那彈彈球呢？然後又好緊張的把一整瓶液化氮倒進帽子裡去，讓孩子看看會不會流出來。
最後，把冷凍在液化氮的小車子拿出來，讓孩子看看在特製的跑道上，小小的汽車會怎樣。這個，就是大家都好熟悉磁浮列車基本原理了。
這些小小實驗，把一眾在實驗枱前的孩子們，吸引得一個一個張大嘴巴，看得十分投入。
原來，德國的教育，就這樣悄悄地傳授給孩子了。
而大家都明白，德國這個國家，物理為什麼這麼強了。
而大家都明白，德國這個國家，物理為什麼這麼強了。
而對於液化氮，我的記憶只限於小時候看歡樂今宵，偶爾有超紅歌手唱歌表演，台上就會釋出淡淡輕煙的片段。然後再長大多一些，去買雪糕外賣回家又會有。我對液化氮的認識，就只限於這個，我甚至從來就沒有想過，彈彈波放進去，再拿出來是究竟還彈不會彈。邊看實驗，邊就想著，假若小時候，香港的教育就是由這些小實驗開始，而不是要我死讀E=MC，相信我的物理，應該至少可以合格的。而現在的我，或許也是個理科太太。
簡介：
紅蕃媽媽，千里尋夫成功，移居德國十多年，屋邨姑娘跟上德國鄉村長大丈夫，育有兩名極度恐怖頑劣小兄弟。天天就是跟這對非正常小人類鬥智鬥力，每晚八時前耗盡他們身上每一格電，令他們倦極入睡，乃紅蕃媽媽每天生存目標。
【編按：文章題目為編輯所擬。】
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