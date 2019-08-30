開學日將近，父母可以如何幫助孩子輕鬆擺脫分離焦慮呢？ 每個人都需要與其他人連結，從中得到他人認同、產生共嗚，進而增加自己對其他人的影響力。對一個初生嬰兒來說，父母與自己的連結永遠是最重要的。因此，父母千萬不要急於開學時為擺脫孩子的分離焦慮而感到苦惱，反而應該帶著和善而堅定的態度去幫助孩子在學校裏自處。

一. 擁抱感覺

首先，父母可以在家中讓孩子選擇一個喜歡常伴左右的小玩具（例：絨毛公仔）。透過孩子擁抱玩具，這種「觸摸到」的方式可以提升孩子感受到自己及連結到世界的能力。玩具的作用是給予孩子安全感，有助安撫孩子的負面情緒。

二. 社交培訓

另外，為孩子安排與其他同齡孩子相處的時間（例：在公園遊樂場玩耍），讓孩子有提升溝通表達的技巧和嘗試社交連繫的機會，從而加強孩子與人連結的信心。

三. 資料搜集 最後，父母可以帶孩子參觀學校（例：開放日），主動地認識校長老師和校園環境，也可以瀏覽學校的網站，為孩子提供相關的資料（例：校園生活的常規）和照片，讓孩子對新的學校環境有更多接觸和了解。 每當開學日臨近，我會不其然地想起以前女兒兩歲剛剛上幼兒園時不願進入校門的情景。我放手的一刻，愛笑的她總是臉色一沉，再依依不捨地拖着老師的手。她一邊走，又一邊哭。當時的我不但是心亂如麻，而且是心如刀割。我還記得自己每天都會接女兒放學，再跟女兒的班主任拍照和收集同班同學的照片，並將這些寶貴的照片列印出來，每天晚上我會拿出這些照片和女兒分享，讓她多認識自己新的照顧者和玩伴。 做父母最困難的莫過於等待孩子成長的過渡。最重要的是我們懂得放手及相信孩子有能力去學會自處。他們自然會慢慢地適應校園生活、結交新朋友和喜歡學習。現在，我的女兒已經四歲了，她最近已在家中等待暑假的結束和期待上學的日子呢！

Karen媽媽（專頁：KIDS N YOU）

KIDS N YOU 奇遇有限公司創辦人，也是認證「正面管教」家長講師和教養專欄作家，著有《全職媽媽看電影》。Karen畢業於英國里茲大學食品研究及營養學理學士及倫敦帝國學院國際健康管理學理碩士。育有一子一女的她深入了解各學校的辦學理念和教學實踐，並持續進修「正向心理學」和「正面管教」。着重運用性格優勢，深信以「不打罵、多鼓勵」的教養方式可培養身心靈健康的新一代。