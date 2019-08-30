【開學】準備子女開學開支　運用開支表計算各項支出｜投委會

撰文：投委會
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無論你的孩子是幼稚園生、小學生、中學生甚至是大學生，他們都有一大堆的開學使費，所以臨近開學，父母們都叫苦連天。
父母們在做家庭預算時，要先計算子女開學所需的總開支，估算自己的負擔能力，看看是否需要透過儲蓄、投資或減省家中的非必要開支，以應付這筆開支。
各位父母，不妨讓子女一同參與，為自己的開學使費作好準備：
與孩子一起制定開學支出預算，排列各項開支的優先次序如果整體預算超支，想想所列出的項目是「想要」或「 需要」，能如何作出取捨鼓勵孩子想辦法節省金錢，例如在選購開學用品時，比較不同店舖的折扣優惠及價錢；找找舊校服或二手書本與孩子商量新學年你將給予他們多少零用錢及發放方式，引導他們好好運用及訂立儲蓄目標，並記錄每日的開支
作者簡介：
投委會於2012年成立， 是專責帶領香港金融理財知識和能力發展的公營機構， 並獲四家金融監管機構及教育局支持。投委會透過消費者教育平台「錢家有道」推廣及提供免費和持平公正 的理財教育資源及計劃，並帶領理財能力策略為持份者 締造有利環境，從而為香港不同群組提供更多優質的 理財教育。
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【編按：文章題目為編輯所擬。】
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