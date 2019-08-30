【開學】準備子女開學開支　運用開支表計算各項支出｜投委會

無論你的孩子是幼稚園生、小學生、中學生甚至是大學生，他們都有一大堆的開學使費，所以臨近開學，父母們都叫苦連天。

父母們在做家庭預算時，要先計算子女開學所需的總開支，估算自己的負擔能力，看看是否需要透過儲蓄、投資或減省家中的非必要開支，以應付這筆開支。