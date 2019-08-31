【親子好去處】3大卡通主題餐廳　歎傳統點心飲鮮果肉奶昔

還有幾天就開學，雖然小朋友要重拾心情面對學業，但爸爸媽媽可以帶他們到一些卡通主題的餐廳，不但可以食，更可以影相留念！今次推介3間以不同卡通人物為主題的餐廳，相信總有一間會合小朋友的心意！
攝影：余嘉文
1. B.Duck & Buffy茶樓
全港首間「B.Duck & Buffy茶樓」位處旺角鬧市，整個茶樓無論裝潢和餐具均有B.Duck家族成員的蹤影，點心更配上B.Duck & Buffy的特色可愛造型，絕對要相機食先！傳統的點心配合可愛的卡通造型，即使不愛吃點心的小朋友，相信也忍不住口！
餐廳的點心包括一系列B.Duck & Buffy立體造型的招牌包點和蝦餃燒賣、Buffy圖案的古法馬拉糕、一碟兩件的Buffy蛋撻以及茶樓多款必備煎炸腸粉類食品，好睇又好食！
B.Duck & Buffy茶樓詳情
地址：香港旺角彌敦道575號1樓全層
營業時間：星期一至星期五－早上10時30分至晚上10時30分
星期六、日及公眾假期－早上9時30分至晚上10時30分
2. Donut Café
荃灣及尖沙咀2個商場都有以繪本角色Donut and Ah Meow為主題的Donut Café，荃灣的Donut Café位於D.PARK，除了售賣餐飲，最矚目的必定是樓高兩層的大型飛船，而場內售賣一系列健康又美味的餐單，食物不但賣相漂亮，而且含不少蔬菜，味道亦是期待以上。
而尖沙咀的Donut Café則位於新商場K11 MUSEA，只提供輕食，其中Gelato Panini 為K11 MUSEA獨有，必試！
D.PARK Donut Café 詳情
地址：D・PARK L1 Donut Village
K11 MUSEA Donut Cafe 詳情
地址：K11MUSEA B2, B247
開放時間：11:00nn-9:00pm
3. Chocolate Rain Forest
香港本土的角色Chocolate Rain在將軍澳開設一間結合玩樂、藝術及餐飲的親子餐廳－Chocolate Rain Forest，除了可以單獨購買飲食，亦可以購買套餐，吃飯同時可以到遊樂區遊玩，餐廳更提供各種工作坊，讓小朋友發揮創意！
Chocolate Rain Forest 詳情
地址：將軍澳唐德街9號將軍澳中心地下G32號舖