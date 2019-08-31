【親子好去處】3大卡通主題餐廳　歎傳統點心飲鮮果肉奶昔

還有幾天就開學，雖然小朋友要重拾心情面對學業，但爸爸媽媽可以帶他們到一些卡通主題的餐廳，不但可以食，更可以影相留念！今次推介3間以不同卡通人物為主題的餐廳，相信總有一間會合小朋友的心意！

1. B.Duck & Buffy茶樓

全港首間「B.Duck & Buffy茶樓」位處旺角鬧市，整個茶樓無論裝潢和餐具均有B.Duck家族成員的蹤影，點心更配上B.Duck & Buffy的特色可愛造型，絕對要相機食先！傳統的點心配合可愛的卡通造型，即使不愛吃點心的小朋友，相信也忍不住口！

餐廳的點心包括一系列B.Duck & Buffy立體造型的招牌包點和蝦餃燒賣、Buffy圖案的古法馬拉糕、一碟兩件的Buffy蛋撻以及茶樓多款必備煎炸腸粉類食品，好睇又好食！