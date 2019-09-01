孩子過份依賴沒經歷學習　缺乏日常生活認知｜Mommy Amy

「你有無常識架?」很多時，我們認為常識就是不論學識，普遍人人都應該知曉的東西。在現今世代成長下的小朋友，仍含住奶嘴便懂得使用科技產品，連上互聯網後，知識更是垂手可得；心想這一代的小朋友應更有常識吧，但出乎意料外，原來事實反而是剛剛相反。這個現象便正正發生在我囡囡身上。

很多時，我們大人都高估了小朋友的認知，我們認為再平常不過的知識，如四季、節日、認路、日常食材等；我們或許根本不用經大腦思考的東西，原來他們都需要經歷學習。當你以為幼稚園都有教授過，便應該曉得；卻原來學校教授時對於他們來說才真正初次接觸，因而未能內化成為常識的一部分。我更不止一次聽過老師分享，現今小朋友的常識都普遍較弱，因此坊間亦應運而生，提供專科課程為小朋友來惡補。

追根究底，原來這其實已反映小朋友在過份依賴成人的照顧下，對生活的投入感較低，因而對身邊的事物不夠敏銳。例如小朋友平常不用去超市購物，亦不被允許進入廚房，很多完整的蔬果可能只在書本內見過，因此或許沒有辦法連結食材與食物之間的關係。又或小朋友一出門已坐上私家車，對於公共交通的類型及路線，因沒有生活經驗來支持，因此只能靠死背來記誦。而繁忙兒童的豐富生活亦令小朋友缺泛對某一活動的印象。物質的豐富亦令小朋友或對節日的傳統慶祝方式及意義被其他的記憶而掩蓋。

當常識對小朋友而言不再日常，我們是否需要特別關注這個現象呢? 我想這答案或許見仁見智。但小朋友終有一日需要獨立，父母亦不一定有能力永遠陪伴左右，因此，多從生活中增加機會讓小朋友自主，讓其投入當下的生活，覺察到身邊正在發生的事情，繼而豐富其生活經驗。我估，我們都不想見到孩子長大後雖然能成龍成鳳，但反而連廁紙也不懂得去買吧。共勉之！