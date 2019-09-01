【開學】迎接新學年　6個方法讓家長教曉子女時間管理｜博士媽媽

一日之計在於晨，一年之計在於春，孩子新開學，也是一年計劃的開始。可是，不少家長會發現孩子總愛拖到最後一刻才完成功課、沒有時間觀念，做事總會慢吞吞或缺乏目標，家長可趁新開學年嘗試以下六個方法教子女時間管理，讓他們學習規劃人生及學業。

(一) 將時間管理趣味化

時間管理對於小朋友來說或許不太清楚是什麼，甚至會認為是成年人才需知曉的事情，為了讓小朋友接受需學習時間管理，父母可以以一些遊戲入手，例如一起玩一局限時兩小時的大富翁，以限時結算各人所得決定輸贏，透過遊戲明白時限。

(二) 學懂分辨先後次序

隨著年紀越大，時間有限，慾望無限，小朋友想做的事情如無計劃，或許很多事情都無法完成。我們要讓孩子明白一分鐘只有60秒、一天只得24小時、一年只有365日，縱使有十樣事情希望完成，但現實卻是沒有可能，我們可教孩子先將希望做的事情寫出，然後排列先後次序，再抉擇事情重要優次，作出取捨。 (三) 每人一個日曆

雖然現時科技進步，成年人多以電腦、智能手機上的日曆，但對於孩子來說，太早用手機不是好事，故建議家長可以送一個日曆給子女，然後以深入淺出的方式，教導他們如何使用日曆，例如記下家中各人的生日、放暑假的日子、旅行的日子等，先以輕鬆愉快需記下的日期，推動他們有動力使用日曆記事，從而學習規劃自己日程。

(四) 宜青春期前學懂規劃時間

不同年齡的學童，可以學習不同的時間管理。例如幼稚園的小朋友，家長可以給予他們簡單任務，如何時刷牙、何時放回玩具等、小學階段則可以學習於幾點前完成功課。小朋友年紀越輕學懂規劃個人時間為佳，若已進入青春期階段仍不懂規劃時間，家長便需盡快協助孩子建立一套有系統管理時間的方法，以便應付日益繁多的功課、考試及課外活動了。

(五) 建立時間觀念

無論大人或小朋友，有些人總是經常遲到、不守時，這與他們缺乏時間觀念有關，如約了朋友中午十二時，卻遲遲不外出，弄到時間很緊急才出門口，結果卻是遲到收場。沒有時間觀念的人會影響別人對他的印象，甚至會被人感到不尊重對方，浪費別人的時間;若是上班、見工時間遲到或沒有時間觀念，亦可能會失去工作機會;若是學生應考時遲到，更可能會導致考試不及格或喪失考試資格，家長必須從小讓孩子明白守時的重要性及什麼是時間觀念。 (六) 設立獎勵制度

為鼓勵孩子做好時間管理，家長可設立獎勵制度。如孩子成功於限時前完成功課，媽媽可獎勵他/她吃一樣喜愛的食物，又或送他一張貼紙，以示獎勵及認同孩子成功管理時間的行為。