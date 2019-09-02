【開學】3號風球下開學　英華小學設雨點公仔迎學生

漫長暑假過去，今日迎來開學日。在3號風球下，學生冒雨回到校園，入到校門就看到新任校長陳美娟校長和大公仔「水仔」、「水女」一同迎接他們。雖然在大雨下回校難免濕身和狼狽，但英華仔仍滿臉笑容回到校園。 攝影：黃舒慧

今年小學校長大執位，英華小校林浣心校長榮休，新任校長陳美娟履新迎接開學日。不過，陳校長透露今日並非首日「開工」，昨日已給英華仔一個大驚喜，陪同他們一起完成「乘風航」，不懂游泳的她更手握繩索就盪出海邊，向記者表示在1號風球下也無損他們的決心和意志。

而今日開學日，陳校長早早回到校園，精神奕奕地歡迎學生重返學校。她透露，團隊很早已在準備開學日，希望學生能開開心心返學，並充滿動力學習，「不負所望，全部（學生）都好精神，沒有睡眼惺忪」。她笑容滿面地迎接學生，學生和家長都非常熱烈地要求和新校長合照，看到2位大公仔又興致勃勃地討論今年多元學習的新主題。 上任前已收到學生來信 英華門前放置了新的英華信箱，陳校長表示剛透露自己即將成為新校長時，已陸續收到英華仔的來信。不少是學生的自我介紹，還附上生活照片，其中有個一年級的學生還詢問她是否喜愛旅行，想邀請她一起住進主題樂園的酒店5天，非常純真可愛，陳校長看完也忍俊不禁。

陳校長逐一回信，也令她想起之前任教的馬鞍山靈糧小學。「我離開前，學生編了一個故事，寓指校長要去另一間學校任教，學生千方百計想要阻撓，但最後明白校長想挑戰自己，學生送上祝福。」她很是感動，但希望孩子學會別離。

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校長：新學年首要仍是「玩」 陳校長今年擔任英華小學的新校長，表示新學年首要仍是繼續「玩」，透過不同的教學活動、海外交流，讓學生在愉快的氣氛下，投入學校生活，也能學習各種知識。 另外，她期望學生「有心有品」，有能力之餘，亦提升個人的品德。「希望小朋友能力愈高，也願意奉獻這份能力出來。」她說。今年度計劃先在圖書課滲透品德情意的教育。 陳校長透露，尊重英華小學的教學文化，今年會先觀察和了解教師團隊的教學情況，後再籌組是否需要調整。她認為教學上總有進步空間，期望和團隊一同努力。

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