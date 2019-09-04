【代做勞作】家長淘寶請槍代做環保勞作　店主：開學很多訂單

「親子功課」可以說是教育界中最具爭議性，在幼稚園階段，時常會看見一些小朋友的親子勞作做得異常漂亮、誇張，但可能只是家長的功勞，不代表小朋友沒有參與，到最後難免有家長失去了初心，忘記了親子功課最主要目的就是拉近家人和小朋友關係，在親手做的過程中學習，而並非單純的「鬥靚」大賽。 有部分真真正正用心做的家長難免會懷疑這些誇張的作品是否真正出自小朋友和家長雙手，到底勞作是否真的買得到？代做勞作真的有價有市？ 攝影、攝錄：李紫銘、余嘉文

畫作容易勞作難

記者在淘寶搜索「手工代做」等相關字眼，不難發現專門幫幼稚園、小學階段同學代做畫作的工作室，而且畫作還十分便宜，100元人民幣以下有交易（連運費），但標明會做手工勞作的幾乎是零，最多都是賣製成品，記者於是逐間私訊詢問可否代做勞作，大多數的回覆都是拒絕，原因包括「客戶太多處理不到」、「開學季很多訂單」、「第一次的客戶不接勞作，等建立信任後才接」等等。

300元六日到手 可滿足各項要求

最後記者在淘寶用關鍵字眼 - 「手工館」，很快便找到了一間接勞作的店舖，當記者表示是次要幫忙做一個中秋燈籠，而且要求一定要用環保物料、要手繪、不用太精緻要符合幼稚園學生程度以及要會亮燈的，店主都答應會做到！

最後記者在8月21日付款，店主說26日會送到，合共收取三百人民幣連直送到港的運費！店主在25日完成作品並拍攝照片及短片給記者查看是否「收貨」，之後會馬上寄出。

成品有驚喜 自由發揮繪圖貼題

早前記者收到店主完成的照片及短片或許不是太清楚影到細節，認為作品不算「物有所值」，但當實物到手後才發現店主花的心思不少。

首先在大小方面，這個燈籠的高度接近35cm，快遞以一個紙皮箱以及大量的泡泡紙裝載運送，燈籠到記者手上亦無任何損壞。用料方面，燈籠頂部和底部是紙皮，再用六條木棍以熱溶膠槍接合。頂部的紙皮店主用雜誌圖案覆蓋；底部以紙黏土加固；木棍則用棉繩包裹；中間的手繪公仔連接燈泡可以發光。

整體來說，指燈籠是「親子功課」也令人信服的，因為沒有特別誇張的手工，都是手繪的圖案，近似是小朋友的填色作品，只是細節位較多，讓人感覺一般家庭不會投放如此多的心思，而店主的手繪構圖簡單，的確是小朋友也能做到的程度，算是達成了「要接近幼稚園小朋友功課」的要求，證明了勞作真的是可以請槍的！

+ 4 + 3 + 2

店主曾接香港家長訂單

記者詢問了不少淘實「代做勞作」的店主，不少店主直言有做過香港家長生意，除了代做手工，記者亦曾向不同的店主查問代畫畫及填色等，記者發現這些代畫工作室的客源似乎不少，評價也很多，記者以香港家長身份詢問代畫情況，發現香港的市場原來很大，其中一間代畫工作室更直言：「幫過很多香港客戶，平均一星期有兩個！」

臨近中秋節，不少學校也有親子花燈設計比賽，而在淘寶也輕易找到一間店專門為客人做燈籠的店，可以購買現成的手作，也可以特別訂製，店主更指剛為香港家長製作了花球燈籠，售價為99元人民幣。

有家長梁太指女兒的幼稚園每逢節日如中秋、聖誕、農曆新年、復活節等，學校都會有親子勞作，部分更屬於比賽，去年中秋的親子環保花燈設計比賽，有家長更交了一個會轉會亮燈的走馬燈，手工精細得像專業製作一樣，最終更奪得冠軍，她說：「之前也有聽說淘寶可以找人代做填色、勞作等交功課，但我始終覺得這是失去了親子功課的原意，得了獎也沒意思，我也是在職媽媽，有時太忙的話，我會直接跟老師說我不參加，因為我不想求其做，或是用錢找人代做。」