【正面管教】反思教養方式　尋找養育孩子的初衷｜Karen教養信箱

父母是子女的第一位老師。家庭教育一向都是非常重要的。我和丈夫為了讓孩子們擁有健康和快樂的童年，我倆都非常注重家庭教育。為此，我們常常一起參加家長課程和聽校長講座，希望可以共同努力建立一個和諧的家給孩子成長。

最近，我有幸參與由傳統直資男校英華小學陳美娟校長負責關於家庭教育的分享。陳校長以一條問題：「你為孩子準備了什麼？」作引子，讓家長反思自己教養方式，進而再讓自己尋找養育孩子的初衷，最後分享家長為孩子準備的四大生命 (LIFE) 元素：愛 (Love) 、智 (Insight)、毅 (Fortitude) 及行 (Engagement) 。

一. 愛 (Love)

陳校長表示家長應該培養孩子的同理心，讓孩子學會做一個感恩的人。因為只有懂得感恩的孩子才會懂得欣賞別人，甚至感受到父母為自己的付出，所以陳校長建議家長在孩子面前為另一半說好話，從而讓孩子懂得懷著感恩的心去欣賞父母對自己的好。

二. 智 (Insight)

家長應幫助孩子培養好的習慣 (例如：早睡早起和閱讀)。當中，由於閱讀可以培養孩子的個人修養，所以孩子要學會每天安排時間去閱讀。另外，家長應教導孩子因先後次序而分配工作，讓孩子學會管理好自己的時間。

三. 毅 (Fortitude)

家長可以多鼓勵孩子，減少一些負面的評價，避免給予孩子過多的壓力和期望。陳校長補充孩子只要不怕輸，才能堅持到最後，而取得成功。

四. 行 (Engagement)

最後，陳校長鼓勵家長多給孩子一些肯定，相信自己孩子的能力，從而讓孩子有價值感。當孩子肯定自己時，他/ 她自然有自信心把事情做好。