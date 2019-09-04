【正面管教】反思教養方式　尋找養育孩子的初衷｜Karen教養信箱

父母是子女的第一位老師。家庭教育一向都是非常重要的。我和丈夫為了讓孩子們擁有健康和快樂的童年，我倆都非常注重家庭教育。為此，我們常常一起參加家長課程和聽校長講座，希望可以共同努力建立一個和諧的家給孩子成長。
最近，我有幸參與由傳統直資男校英華小學陳美娟校長負責關於家庭教育的分享。陳校長以一條問題：「你為孩子準備了什麼？」作引子，讓家長反思自己教養方式，進而再讓自己尋找養育孩子的初衷，最後分享家長為孩子準備的四大生命 (LIFE) 元素：愛 (Love) 、智 (Insight)、毅 (Fortitude) 及行 (Engagement) 。
一. 愛 (Love)
陳校長表示家長應該培養孩子的同理心，讓孩子學會做一個感恩的人。因為只有懂得感恩的孩子才會懂得欣賞別人，甚至感受到父母為自己的付出，所以陳校長建議家長在孩子面前為另一半說好話，從而讓孩子懂得懷著感恩的心去欣賞父母對自己的好。
二. 智 (Insight)
家長應幫助孩子培養好的習慣 (例如：早睡早起和閱讀)。當中，由於閱讀可以培養孩子的個人修養，所以孩子要學會每天安排時間去閱讀。另外，家長應教導孩子因先後次序而分配工作，讓孩子學會管理好自己的時間。
三. 毅 (Fortitude)
家長可以多鼓勵孩子，減少一些負面的評價，避免給予孩子過多的壓力和期望。陳校長補充孩子只要不怕輸，才能堅持到最後，而取得成功。
四. 行 (Engagement)
最後，陳校長鼓勵家長多給孩子一些肯定，相信自己孩子的能力，從而讓孩子有價值感。當孩子肯定自己時，他/ 她自然有自信心把事情做好。
聽完了陳校長的分享，我發現她的四大生命 (LIFE) 元素與阿德勒學派的「正面管教」教養方式很相似。另外，校長提及一些家長建議 (例如：培養好習慣及鼓勵) 都是「正面管教」的教養工具。最後，陳校長指出家長應讓孩子有價值感，就是「正面管教」的核心目標。這次校長分享讓我更相信推行「正面管教」的重要性。
Karen媽媽（專頁：KIDS N YOU）
KIDS N YOU 奇遇有限公司創辦人，也是認證「正面管教」家長講師和教養專欄作家，著有《全職媽媽看電影》。Karen畢業於英國里茲大學食品研究及營養學理學士及倫敦帝國學院國際健康管理學理碩士。育有一子一女的她深入了解各學校的辦學理念和教學實踐，並持續進修「正向心理學」和「正面管教」。着重運用性格優勢，深信以「不打罵、多鼓勵」的教養方式可培養身心靈健康的新一代。
【01親子】正面管教 助孩子升小銜接免費講座
「01親子」連同「灼見名家教室」及「KIDS N YOU」合作，邀請到「KIDS N YOU」奇遇有限公司創辦人Karen及優才（楊殷有娣）書院小學部校長陳家偉，為家長分享正面管教方法及幼升小銜接，解答在子女成長期遇到的種種難題！
日期：2019年9月15日（日）
時間：下午1時至3時
地點：一葵Kok Space - 旺角彌敦道574-576號和富商業大廈5樓 （油麻地港鐵站A2出口）
名額：80個
費用：免費