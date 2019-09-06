【測考次數】新界離島22間小學減少測考　聖母無玷聖心全年4測2考

為小朋友挑選一間合適而自己又滿意的小學，相信是不少家長的難題！作為家長一方面想子女保持競爭力，但同時亦不想他們負上太大壓力，於是學校測考次數便成為了一個家長可以參考的指標之一，根據《小學概覽2019》資料顯示，今個學年有不少官立及資助小學，也減少了測考次數。 小一自行分配學位將於9月底選校，家長可以在填表前，查看心儀小學的測考資料，了解該校是否適合子女入讀。

新界及離島區減少測考次數的學校包括：

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香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學-由以往的0測3考減少至0測2考。

寶血會思源學校 -由以往的2測2考減少至1測2考。



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聖公會主愛小學（梨木樹）-由以往的0測4考減少至0測3考。

石籬聖若望天主教小學-由以往的0測4考減少至0測3考。

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聖公會主恩小學 -由以往的0測4考減少至0測3考。

聖公會仁立紀念小學 -由以往的0測3考減少至2測2考。

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保良局志豪小學 -由0測4考減少至0測3考。

道教青松小學 -由0測3考減少至1測3考。

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路德會呂祥光小學 -由以往的2測2考減少至1測2考。

仁愛堂劉皇發夫人小學-由以往的2測2考減少至0測2考。

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潮陽百欣小學-由以往的2測2考減少至0測3考。

天水圍循道衞理小學-由以往的0測4考減少至0測2考。

東華三院姚達之紀念小學（元朗）-由以往的2測2考減少至0測3考。

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元朗朗屏邨東莞學校 -由以往的2測2考減少至1測2考。

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上水惠州公立學校 -由以往的0測4考減少至0測3考。

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三水同鄉會禤景榮學校由以往的2測2考減少至0測3考。

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東莞工商總會張煌偉小學-由以往的0測4考減少至0測2考。

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香港道教聯合會純陽小學-由以往的0測4考減至0測3考。

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西貢崇真天主教學校（小學部）由以往的2測2考減少至0測3考。

將軍澳天主教小學 -由以往的2測3考減少至2測2考。

長洲聖心學校-由以往的2測2考減少至0測3考。

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寶安商會溫浩根小學 -由以往的2測2考減少至1測2考。

增加測考次數的學校包括：

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樂善堂梁銶琚學校（分校）-由以往的0測2考增加至0測3考。

新界區最多測考次數學校：

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聖母無玷聖心學校 -4測2考

*資料來自《小學概覽2019》

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數據只供參考 校風最重要

上文提及學校測考次數是一個評估學校會否給予過大壓力學童的數據之一，但同時家長亦要考慮全面，最重要是學校的方針是否希望小朋友掌握知識為本，而非催谷操練，以下測考重點家長務必要留意：

1.測考次數多未必是壞事，可能每次範圍小，相對容易應付

2.測考次數小亦未必是好事，其一是範圍有機會更廣，其次是容錯率低，一失手便無法追上

3.部分學校平日默書亦有機會計入成績，但比重不多，因此家長要了解清楚