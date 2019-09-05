【幼稚園報名】一文睇清20/21學年　全港熱門幼稚園K1報名日期

踏入9月，多間幼稚園已開始接受來年K1的入學申請，當中有部分熱門學校的申請日數只有幾天的辦公時間，一不留神就很容易錯過報名日期，家長要留意！

9月至11月期間申請幼稚園入學註冊證

家長在準備報名及面試的過程中，同時都要向教育局申請幼稚園入學註冊證，如果家長報名的幼稚園參與了「免費優質幼稚園教育計劃」，而在最終取錄了你的子女，到校註冊當日則必須出示該文件。

港島區幼稚園K1報名詳情

蘇浙小學幼稚園

報名日期：即日至9月7日

面試日期：將個別以郵寄通知

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右思維國際幼兒園暨幼稚園

報名日期：9月1日-10月1日

面試日期：11月

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救恩學校（幼稚園部）

報名日期：9月2日至9月13日

面試日期：11月2日、15日及16日

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聖公會聖彼得堂幼稚園（北角）

報名日期：9月2日-10月18日

面試日期：稍後公布

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聖安多尼中英文小學暨幼稚園

報名日期：即日至10月31日前

面試日期：12月

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聖士提反女子中學附屬幼稚園

報名日期：10月2日10月15日

面試日期：稍後公布

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寶血幼稚園

報名日期：10月18及19日親身到校交表

面試日期：11月16日及23日

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聖保祿幼稚園

報名日期：9月20日至9月27日下載申請表，9月28日親身到校交表

面試日期：11月23日

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嘉諾撒聖心幼稚園

報名日期：9月23至9月30日

面試日期：11月1及2日

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香港靈糧堂幼稚園

報名日期：9月14日晚上9時正開始，只接受網上報名，報名日期不少於3天

面試日期：11月1及2日

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聖公會幼稚園

報名日期：10月下旬將在學校網頁公布

面試日期：稍後公布

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銅鑼灣維多利亞幼稚園

報名日期：9月9日-10月11日

面試日期：11月2日

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維多利亞幼兒園暨幼稚園(中康怡)(下康怡)

報名日期：9月21日至11月30日

面試日期：11月3日

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維多利亞(康怡)幼兒園

報名日期：9月21日至11月30日

面試日期：11月3日

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學之園幼稚園(君豪)

報名日期：8月19日至10月24日

面試日期：稍後公布

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聖保羅堂幼稚園（中環）（北角）

報名日期：9月23日至10月23日

面試日期：11月

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九龍區幼稚園K1報名詳情

九龍靈糧堂幼稚園

報名日期：9月2日-9月16日

面試日期：11月9及16日

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創價幼稚園

報名日期：10月1日至10月25日

面試日期：11月16、17、23、24日

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根德園幼稚園

報名日期：詳情將於10月1日在校網公布

面試日期：稍後公布

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維多利亞(君匯港)幼稚園

報名日期：9月14日-10月8日開始接受網上報名

面試日期：11月3日

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聖羅撒幼稚園

報名日期：9月16日至9月30日

面試日期：稍後公布

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靈糧幼稚園（藍田）（鑽石山）（秀德）

報名日期：9月14日晚上9時正開始，只接受網上報名，報名日期不少於3天

面試日期：11月1及2日

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九龍禮賢學校暨幼稚園

報名期期：

以下三日內交回申請表：

10月3日只限上午9:00-1:00

10月4日上午9:00-1:00及下午2:00-5:00

10月5日只限上午9:00-1:00

面試日期：12月6及7日

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德萃幼稚園（紅磡）（九龍）

報名日期：8月31日至9月30日

面試日期：稍後公布

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國際英文幼稚園(雅息士道) (羅福道)

報名日期：9月4日-9月10日

面試日期：11月1及2日

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學之園幼稚園(昇御海逸) (凱帆薈)(海逸豪園)

報名日期：8月19日至10月24日

面試日期：稍後公布

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新界區幼稚園K1報名詳情

靈糧幼稚園（馬鞍山）（荃灣）

報名日期：9月14日晚上9時正開始，只接受網上報名，報名日期不少於3天

面試日期：11月1及2日

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英藝幼稚園

報名日期：未到確實截止日期，可於辦公時間（上午 9:00 – 下午 6:00）到校辦理

面試日期：稍後公布

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中華基督教會元朗堂真光幼稚園

報名日期：詳情有待10月中於校網公佈

面試日期：稍後公布

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學之園幼稚園（灝景校）（海翩康城）（迎海校）

報名日期：8月19日至10月24日

面試日期：稍後公布

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聖文嘉幼兒園幼稚園(荃灣)

報名日期：10月31日前

面試日期：稍後公布

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香港教育大學幼兒發展中心

報名日期：稍後公布

面試日期：稍後公布

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救世軍乙明幼兒學校

報名日期：逢星期四下午2時至4時前往學校取表或遞交

面試日期：11月

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綠茵英文國際幼稚園/綠茵國際幼兒園

面試日期：8月17日起接受報名

報名日期：稍後公布

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【01親子】正面管教 助孩子升小銜接免費講座

「01親子」連同「灼見名家教室」及「KIDS N YOU」合作，邀請到「KIDS N YOU」奇遇有限公司創辦人Karen及優才（楊殷有娣）書院小學部校長陳家偉，為家長分享正面管教方法及幼升小銜接，解答在子女成長期遇到的種種難題！

日期：2019年9月15日（日）

時間：下午1時至3時

地點：一葵Kok Space - 旺角彌敦道574-576號和富商業大廈5樓 （油麻地港鐵站A2出口）

名額：80個

費用：免費

【按此報名】

【條款及細則】