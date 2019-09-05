【親子好去處】大富翁主題館3大打卡位　抓紙幣印地契卡再入監

相信每個人都一定玩過大富翁，亦是大家的童年回憶，但有沒有想過真的可以走進大富翁的世界？全球首個「大富翁夢想世界™ 」主題館將於今年10月26日開幕，記者率先帶大家走入大富翁先生的家，玩一次真人版大富翁！ 攝影：黃寶瑩 攝錄：余嘉文 剪接：李紫銘

「大富翁夢想世界™ 」主題館位於太平山山頂廣場 3 樓，面積相當大，接近二萬呎，是全球首個大富翁主題館，，場內以全息投影和 4DX 體感技術，立體還原銀行、地契卡、棋子、水務局、電燈公司、機會等大富翁經典元素。

3大打卡位：

「大富翁夢想世界™ 」主題館。 打卡位1：大富翁先生的大宅 場內有多個打卡熱點，玩家進入館內，會先乘搭大富翁先生的專屬電梯進入他的大宅，欣賞各種大富翁珍藏品。

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「大富翁夢想世界™ 」主題館。 打卡位2：大富翁市鎮 欣賞完珍藏品，大家便可以經過Pass Go 隧道，進入大富翁市鎮。

「大富翁夢想世界™ 」主題館。 打卡位3：監獄、金庫打卡留念 大家可以到地產店印刷獨一無二的地契留念，亦可以前往水務局玩幫忙修理水館的小遊戲。更可以到監獄打卡留念。離開大富翁市鎮前，不要忘記在金庫影相留下美好一刻！

「大富翁夢想世界™ 」主題館。 抓大富翁紙幣遊戲 另一方面，大家可以憑門票上的QR Code 進入大富翁超級電子銀行，玩家在限定時間內抓大富翁紙幣， 紙幣不但可以留作紀念，更能立刻在大富翁夢想世界小食及禮品店抵現金使用。



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「大富翁夢想世界™ 」主題館。 4DX 影院與鑽石大盜展開激戰 大富翁市鎮內的火車站是個4DX 影院，玩家可以跟大富翁先生在街頭與鑽石大盜展開激戰，過程中會體驗到觸感、震動、搖晃、光效、氣味、水霧、風效和氣流八種不同的感受。

「大富翁夢想世界™ 」主題館。 必試大富翁主題美食 行完大富翁主題館，大家可以前往禮品店及小食店。小食店提供特色大富翁主題小食，包括棋盤造型的三式爆米花和藏有大富翁先生糖果的特色咖啡。



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「大富翁夢想世界™ 」主題館。 禮品區也有多款極具收藏價值的限量版大富翁、 鑰匙扣等等，當中亦有不少香港限定的精品！

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