【正面管教】孩子哭鬧發脾氣　專家教你3招收服小霸王

在子女成長的不同階段，父母在管教上都會遇到不同的問題，對於年幼的孩子，他們未必了解規範及行為的界線，又或是未能用言語去表達，更會出現反抗行為，令父母相當頭痛。 其實很多時，父母都會急於用最快的方式「管教」好孩子，會立即順從，又或是開口大罵，卻忽略了問題的根源，更沒有理解他們背後的原因。美國正面管教協會認證家長講師Karen表示，家長在處理孩子的情緒前，應先處理好自己的情緒，冷靜想一想孩子為何會這樣做，找出問題所在並了解背後的原因，比起打罵更為有效。

Karen指兒童在不同階段會有不同的行為問題，例如2歲前會有瀨尿、咬手指、扭計哭鬧等問題，而在2歲後則會開始出現社交問題如看到陌生人會退縮、講大話、孤僻及打架等。「留意到近年不少兒童出現情緒問題或反抗的行為，而且更提早在幼兒K2、K3時出現，這跟父母安排太密集的興趣班有關。」Karen說。

切忌一哭鬧即順服孩子 當孩子出現情緒問題，如當眾扭計哭鬧等，Karen建議父母不要立即制止，反而自己先冷靜下來，嘗試了解孩子為何會有這個行為，並專注怎樣去解決。「例如在街上，父母可以安靜待在孩子身邊，等他哭完，在哭到累、透氣的一刻就即時介入，可以問他：『你哭得很厲害，你想要什麼？』待他冷靜下來，停止發脾氣，再跟他商量，讓他去想想，給他有限的選擇，也令他明白自己不發脾氣不哭鬧，父母就會聽。」Karen指很多家長看到孩子當街哭鬧，為怕麻煩就會順服，令孩子覺得只要自己愈哭得大聲就愈有用，每次也會用同一做法。

Karen強調子女是父母的一面鏡子，「育兒必先育自己，當孩子出現行為問題時，家長也要反思，想一想自己有沒有做過什麼令孩子出現這樣的行為，平日是否有正常、良好的訊息給予子女，緊記身教比言教更重要。」

面對孩子的不良行為，Karen建議以下3個正面管教技巧：

美國正面管教協會認證家長講師Karen。 1. 家長反思-面對孩子的不當行為或情緒問題，家長先要冷靜自己，反思自己有否在日常生活將這些訊息帶給他們，找出問題所在。 2. 給孩子專屬的親子時間-與孩子相處時，應放下工作或手機、電腦等，專心聆聽孩子的說話，因為當父母分心做其他事的時候，他會感覺到自己不受父母注意，因而做出一些反判行為引起父母注意。 3. 尊重孩子，維護孩子尊嚴-要留意平日對小朋友的態度，是否對他尊重，孩子也會重視面子，父母在街上罵他，他也會感覺不被尊重、尊嚴被踐踏，更會破壞親子之間的關係。 Karen提醒家長，當孩子做錯或有不當行為時，不要先看到壞的方面，她指很多時父母都會「先批評」。「這個時候要嘗試去鼓勵他，例如說：『其實我覺得你已經做得好好，不過我相信你下次可以再好啲……』之類的說話，去代替責罵及批評。」