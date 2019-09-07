【中秋節】3大中秋綵燈晚會　免費睇巨型燈飾賞月

中秋佳節將至，各位爸爸媽媽想好要和仔女到哪裏賞月未？每年中秋康文署都會舉辦大型綵燈晚會，全部免費入場，不失為一個慶祝中秋節的好去處！

每年中秋佳節，康文署都會於各區舉辦綵燈會，今年中秋綵燈晚會分別於維多利亞公園、沙田公園、荃灣公園舉行，晚會除了大型綵燈展，還會有民族歌舞、傳統舞台技藝等表演，燈謎競猜、傳統手工藝示範及各式工作坊。

己亥年中秋綵燈會

日期及時間：12 - 15.9.2019 (星期四至日)

地址：維多利亞公園、沙田公園、荃灣公園



中秋綵燈會詳情

維多利亞公園

綵燈晚會：13.9.2019 (五) 農曆八月十五 8pm - 11pm

青年之夜：12.9.2019 (四) 7:30pm - 9:30pm

香港非物質文化遺產─傳統花燈紮作展示：11 - 15.9.2019 (三至日)

大坑舞火龍：13.9.2019 (五) 10:30pm - 11:30pm

新界東－沙田公園

綵燈晚會：14.9.2019 (六) 農曆八月十六 7:30pm - 10pm

青年之夜：15.9.2019 (日) 7:30pm - 9:30pm

新界西－荃灣公園

綵燈晚會：15.9.2019 (日) 農曆八月十七 7:30pm - 10pm

青年之夜：14.9.2019 (六) 7:30pm - 9:30pm

各綵燈會內另設綵燈展

11 - 15.9.2019 (三至日) 6:30pm - 11pm*

(新界東綵燈展於7.9.2019 (六)開始)

+ 2

互動光影裝置《非常月滿》

香港文化中心露天廣場

30.8 - 22.9.2019 (五至日) 6:30pm - 11pm*

千願亭 — 中秋綵燈光影展

維多利亞公園一號足球場

13 - 27.9.2019 (五至五) 6:30pm -11pm*