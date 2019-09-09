位於大圍的培僑書院是「一條龍」的直資小學，去年約4800人申請小一，收生人數為164人，平均約30人爭一個學位。學校在上週六舉行小一簡介會，吸引超過三千名家長參與，校長吳育智在簡介會後接受訪問，分享面試模式和收生貼士。 攝影：龔嘉盛 攝錄：許諾 剪接：李紫銘

吳育智校長指學校重視多元智能發展和學生的學生效能，而不是單向教育，更注重愉快學習和自主學習，讓學生在挑戰中取得成功感，在過程中享受學習的樂趣。培僑書院小學跟中學位處同一校園，學校以英普教學為主，推行雙班主任制，學生在完成小學6年課程後會直升中學，不用參加呈分試，12年級的學生可選擇應考本地DSE，去年起更可揀選IFY國際課程。

每年以兩次評估代替測考

吳校長強調學校一向強調以愉快、勤快學習為教學宗旨，各年級的功課量也不算多，在暑假期間部分年級更沒有功課，即使有功課也是跟閱讀有關的，吳校長希望讓學生有空間去發展，至於測考方面，去年起將過往的三次統測、一次考試改為兩次總結性評估代替，以減輕學生及家長的壓力。

問到學校是否屬於Happy School，他說：「Happy school不是用功課來衡量，好似暑假，我們很強調閱讀，所以個別年級，我們都鼓勵同學多一點閱讀工作。另一方面，我們鼓勵多一些空間給同學，不是全日去玩、旅行，我們注重同學在這兩個月自己編排一些時間，做一些溫習、學習，所以小學我們推行自主學習。」

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培僑書院校長吳育智。 吳校長談表示在開學時，他問到學生在暑假期間做了什麼，有學生回答希望可以快點上學去，覺得上學是最開心。他說：「這就是所謂的Happy School，學生很喜歡上學、也很愛學習。」 培僑書院今年DSE誕六科5**或以上的「榜眼」，在前幾年同樣誕生「榜眼」，問到會否有信心將來誕生「狀元」，吳校長直言那是錦上添花，但並不是最重要的，他表示從數據上看到，顯示學校的成績一年一年在進步。

問到每年最重要的小一面試，吳校長就詳細分享：



小一首輪面試將於10月初19及20日舉行，吳校長提到第一輪面試時間比較長，希望可以讓考生有全面的展現，包括他們的個性和能力，「我們會分幾個部份，期間會由約6至10位老師觀察考生，而學校挑選學生的同時，家長亦應了解學校，謹慎挑選適合孩子的學校，所以學生面試期間，三、四百位家長就可以在禮堂向我和副校長發問問題。」

王惠成副校長指，在第一輪第二部分和第二輪面試當中，老師可能會給予一幅圖片，「期間會讓考生透過圖片見到什麼、作情境分享、如何解決等。想看看小朋友或者同家長平時有沒有看書的習慣，這是面試班幫不到的。」

培僑書院學生上堂情況。 規矩局限小朋友的想像空間 至於什麼學生有優勢，或者學校偏向錄取哪類型的學生，王副校長說：「語言能力，閱讀習慣能否反映出來。」吳校長則補充說學校關注小朋友個性，相信整個群體內要有多樣化，先有利活動開展，「不一定要坐定定、乖，但又不一定全程紮紮跳，只要看全面。」 問到吳校長過去曾否有考生令他印象特別深刻，他笑笑口說：「當然有，因為不同小朋友也有不同個性。他們好有想像思維，想像空間好大，有時候問了條問題，好多小朋友可能回答時就規限於他們認識的，但有小朋友回答的答案是超乎想像的，我都會問他們為何會有這樣的答案。」 同時吳校長亦分享到有考生面試時好緊張，不回答問題，突然問他：「我可以重頭再來嗎？因為我剛才進來忘記了敲門，媽咪跟我說過，入來之前一定要敲門的，我忘記了。」吳校長說：「這樣好弊，只要過了規限的內容，他們就不會作答。」

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培僑書院圖書館。 校內設有泳池健身室 訪問當天，記者還參觀了校園，學校的圖書館甚大，吳校長更分享，學生有興趣閱讀的圖書，而學校圖書館內沒有的，可以填寫表格向學校要求購買，「我們老師都會看看個本書值不值得買，但基本上我們都會購買，而個個同學可以第一個閱讀該本圖書。」 除此之外，學校更設游泳池，而中學部更設有健身室，校內也正興建綜合大樓，內有音樂廳、科學探究實驗室、宿舍等，而學校內有三個canteen，提供不同美食，不過只供中學生使用。然而小學生的午餐飯盒為在學校飯堂即時製作，讓學生可以吃到新鮮的飯盒。參觀完一輪，記者都好想重回校園。

2020/21小一報名日期：2018年7月25日至9月16日（報名連結）

收生人數：164人

競爭人數：去年約30人爭一個學額。

面試次數：共有兩輪面試，第一輪面試後約800至1000人可入選次輪面試。

全年學費：$25,300分10期繳交