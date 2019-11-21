【書枱整理】想小朋友溫書做功課時更專心　家長要學4招整理技巧

大家都知道工作環境愈整潔，做事效率也相對愈高，所以坊間有多樣化的整理和收納教學法，教你把小東西都分門別類收進櫃子裡，不讓雜亂的空間打亂思緒！ 但有專家指出，原來太多層板和櫃桶的書枱反而會影響小朋友學習時的專注力。想小朋友溫書做功課時更專心，不如聽聽Ken Sir有甚麼好建議。

兒童發展及升學專家Ken Sir 多櫃桶層架的書枱會令小朋友分心 升學專家Ken Sir指出，導致小朋友分心的原因有很多，靠窗和書枱設計都可能影響學習。 很多爸爸媽媽認為小朋友的書桌應該向窗以採納天然光，但Ken Sir表示現今小朋友課外活動和補習多多，經常在天黑後才回家做功課，不但沒有自然光的幫助，更可能因窗外景物影響小朋友學習；另外，假如書枱有過多層板和櫃桶，小朋友會傾向把與學習無關的物品放進去，例如玩具和貼紙，同樣會降低學習的專注度。 可是香港寸金尺土，倘若書枱不設儲物空間豈不很浪費？要善用空間又不想小朋友分心的父母們，便要善用透明收納用品！

善用透明收納用品

父母需要先與小朋友解釋，書枱是學習的地方，不應放置與學習無關的用品。為了避免小朋友將玩具、零食偷偷塞進櫃桶和層板，父母可添置透明的筆筒、置物架、書架和小櫃桶，還可讓所有物品一目了然，方便拿取。

使用直立式雜誌架

書枱不應放置太多書本，否則會令小朋友難以集中精神，與當天學習無關的書本和不常使用的文具都應放入書櫃。

父母可在書枱左上方添置兩個雜誌架，將當天未完成和已完成功課分門別類；直立式的雜誌架有助節省空間，而且讓小朋友做功課和溫習時認清目標，自行分配時間。

書枱上的雜誌架應只放當天的功課。(pinkoi)

善用牆上空間記事

很多人都喜歡在牆上貼便利紙和寫時間表，其實這種安排時間的方法可讓小朋友從小學起。

父母可購買磁鐵牆掛式月曆，教小朋友自己填寫時間表來安排學習和玩樂時間，又可將文件夾釘上牆，將緊急處理的回條和文件放進去，提醒自己立即處理。

另外，有些人不建議小朋友使用memo紙記事，一來不環保，二來小朋友字體較大，不易在便條紙上書寫，還是買幾支白板筆，讓小朋友享受當小老師的樂趣吧。

淘寶有不少磁鐵牆掛式月曆可供選撢。(網上圖片)

在書枱旁放垃圾桶

別少看書枱的小小廢紙箱，小朋友學習時會製造許多擦膠碎、草稿紙、手作留下的碎彩紙等等，不消一會便弄得書枱邋遢不堪。父母應培養小朋友「自己垃圾自己扔」的習慣，將小型垃圾桶放在書枱旁，提醒他們自己處理垃圾，便可以保持環境整潔，讀書事半功倍！

父母常常為小朋友的書枱操心，但其實保持個人空間整潔是小朋友的責任，父母可從教育他們整理書枱入手，讓小朋友學會自律和愛整潔。