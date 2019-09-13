【親子教養】3招管理好情緒時間　做個快樂家長｜Karen教養信箱

今年孩子們開學後，我面對著一個新挑戰，就是難以騰出空餘時間留給自己。過去兩年，孩子們一起讀上午班或下午班。我總會在他們一起上學的時候，享受一個清閒且自在的私人時間來做自己喜歡的事情(例如：看一部電影、約一個朋友和寫一篇文章等)。不過，今年哥哥讀上午班，妹妹讀下午班。 幸福的我總有一個寶貝常伴左右。我為了讓自己持續做一個快樂家長，享受私人的空間，我決定會將未來的時間和自己的情緒都管好。

一. 充電的早上 正所謂：「一日之計在於晨。」為了讓自己每天都有一個好開始，我會比孩子早些起牀。除了刷牙洗臉之外，我還會做10分鐘簡單的健身運動，好讓自己心情開朗和充滿能量。這短短的10分鐘運動不但幫助為食的我消耗熱量和控制體重，而且更幫助為母的我穩定情緒。最重要的是堅持每天做運動能有效提升我的恆毅力(Grit)，也成為我鼓勵孩子堅持做好自己的一個生活例子。

二. 養心的下午

到了下午，我發現我新的時間表有許多「等待」的機會(例如：接送孩子上學放學、陪同孩子上興趣班和乘搭各種交通工具等)。為了善用時間，我會隨身攜帶一本書，讓我在這些「等待」的時刻好好閱讀，使我修身養性和放鬆心情。我記得在多場的校長講座中有不少校長都分享閱讀的重要性，書籍好像是身心靈的營養品，更比喻為生活裡的陽光。我每天帶著的書不但成了我的人生良伴和精神糧食，而且為我的母親生活帶來更多陽光和養分。

三. 惜福的晚上 曾經聽人說：「感恩是惜福的資糧。」今年六月，我和丈夫一同報讀「深入探索正向教育」課程。完成課程後，每一個參加者都收到一本「正向優勢日記」作禮物。從此以後，我開始了每天睡覺前都寫下三至五件我感恩的事。有時候，我會讀出日記的內容與孩子分享，希望可以在家播一顆感恩的種子，使自己和孩子都培養感恩的心。 新學年開始後，雖然我的私人時間很少，但是我很享受和孩子共渡的獨處時光(例如：早上和女兒一起玩積木及下午和兒子吃下午茶)。我最開心的是見到我與孩子獨處時，他們會樂此不疲為我講故事和分享生活的所見所聞，讓我更了解他們的想法和決定。我相信這改變會讓我和孩子的親子關係更加密切呢！

Karen媽媽（專頁：KIDS N YOU）

KIDS N YOU 奇遇有限公司創辦人，也是認證「正面管教」家長講師和教養專欄作家，著有《全職媽媽看電影》。Karen畢業於英國里茲大學食品研究及營養學理學士及倫敦帝國學院國際健康管理學理碩士。育有一子一女的她深入了解各學校的辦學理念和教學實踐，並持續進修「正向心理學」和「正面管教」。着重運用性格優勢，深信以「不打罵、多鼓勵」的教養方式可培養身心靈健康的新一代。