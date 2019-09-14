【中秋節】食剩月餅點算好？全港7大月餅及月餅罐回收活動

中秋節大家一定會收到親朋好友贈送的月餅，不過中秋節過後家中囤積許多月餅罐和吃剩的月餅，應該怎樣處理？市面上有不少機構有進行月餅及月餅罐回收，讓大家慶祝佳節的同時，亦可以為環保出一分力！

長春社「惜食．中秋」月餅回收 長春社回收月餅及未過期的月餅換領劵，所捐的月餅需包裝完整及未過最佳食用日期，月餅會轉贈予基層家庭。注意冰皮及雪糕月餅 需直接送往「糧善關愛坊」中心，捐贈前可致電確認。 回收日期：即日起至9月25日 收集時間及地點︰荃灣梨木樹邨2座11號舖「糧善關愛坊」中心（星期一至六2:00pm-9:00pm）

九龍大角咀道38號新九龍廣場910室長春社辦事處（星期一至五9:30am-1:30pm、2:30pm-6:00pm） 查詢電話︰5541 1701

太古地產「2019月餅分享及月餅盒回收行動」 太古地產與惜食堂（食物回收及援助計劃）合辦「月餅分享行動」，收集符合標準的月餅捐贈予社會上有需要人士。 收集標準： 1.未開封及獨立包裝 2. 未過有效食用日期 3. 由香港政府認可的公司製造 4. 非需冷藏或自家製 另外，太古地產將與美心集團舉辦「環保中秋顯愛心」活動，於9月6日至27日期間回收月餅盒。 回收日期：月餅：9月6日至9月22日；月餅盒：9月6日至9月27日 回收地點：見附圖

奇華餅家月餅盒回收 奇華餅家聯乘信和集團旗下商場，合作推出中秋月餅罐回收活動。於9月13日起至9月27日期間，將已清潔乾淨的任何品牌月餅鐵罐，交到指定信和商場禮賓處或服務台，即可獲贈奇華$20折扣優惠券，每人最多可換領5張，先到先得，換完即止。 而回收月餅盒所得的收益，將會全數撥捐基督教勵行會作慈善用途。 月餅盒​回收地點： 1.屯門市廣場 Tel: 2450 7782

2.奧海城 Tel: 2740 4108

3.荃新天地 Tel: 3926 5700

4.中港城 Tel: 3119 0288

5.藍灣廣場 Tel: 3407 4220

6.帝庭軒購物商場 Tel: 3125 4000

7.尖沙咀中心及帝國中心 Tel: 2721 5489

LUSH 月餅罐回收計劃 英國沐浴產品品牌Lush於全線港澳分店回收月餅罐，只要於 9 月 14 日至 17 日期間，將 5 個不論大小嘅金屬月餅罐拿到門市回收，就可以免費換領一款100 克潔面皂。 回收活動詳情： -只接受於活動期間（2019年9月14日至17日）參與回收行動的金屬月餅罐

-只接受清潔乾淨的金屬月餅罐，不論大小

-是次活動只可換領其中一款潔面皂 （油中送炭潔面皂、清新潔面皂或穀麥麵包潔面皂，每件100 克）

-數量有限，換完即止（香港分店限量 800 份潔面皂，澳門分店限量 200 份潔面皂）

-每位顧客只可參與換領活動一次

Délifrance「環保星期一．回收月餅罐 2019」 Délifrance再度推出食物金屬罐環保回收計劃，將Délifrance旗下指定品牌金屬罐或任何牌子月餅罐於環保星期一回收時段到 Délifrance 分店進行回收，即有機會換取一張Délifrance $50禮券。回收的餅罐需清潔乾淨及不可生鏽。 於Délifrance分店惠顧正價堂食之食物或飲品滿$100即可使用$50禮券1張，有效期至2020年3月31日，數量有限，送完即止。 Délifrance回收月餅罐 ​詳情：

回收日期：9月16、30日及10月14、28日（2:00pm至8:00pm） 回收地點：全線Délifrance分店

綠領行動「月餅盒回收大行動2019」 綠領行動第7年舉辦月餅盒回收行動，不過今年回收行動回收詳情暫未公告，大家可留意Facebook專頁或網頁公佈。根據往年經驗，綠領行動將於各大屋邨商場、屋苑設收回站，讓大家回收月餅盒。

房屋署「月餅盒回收2019」

房屋署每年都會於中秋節起開始至10月底在各屋邨收集月餅盒，每個屋邨的活動細節或有所不同，大家可聯絡個別屋邨辦事處了解。