【親子教養】一秒爆發　孩子激嬲媽媽的口頭禪｜博士媽媽

上星期和大家分享媽媽常說的口頭禪，今星期想和大家換一換角度，從媽媽角度出發，有一些小朋友常說的口頭禪，即使媽媽幾有耐性，都隨時會火冒三丈、情緒瞬間爆發。

(一)「我唔要」

小朋友有反叛時期，當媽媽叮囑提醒孩子要這樣那樣的時候，有時候真的令人感到很煩，就連小朋友也感煩厭，小朋友或會因而嘗試為反抗SAY NO，什麼也說「我唔要」。當媽媽聽到這句說話時，或許會情緒爆發。

(二)「等一陣」 有些小朋友行動緩慢，龜速完成正經的事，如做功課、飲湯、執拾玩具等，每次當媽媽催速孩子快點完成的時候，小朋友會立即說「等一陣XXX」。當媽媽再度催速時，孩子又再說「等一陣」，這是挑戰媽媽忍耐力常見的口頭襌，往往更是暴風雨前夕常見的說話。 (三)「我唔知道」 媽媽囉唆往往是孩子無心裝載所造成。當媽媽提醒孩子要做一、二、三、四、五件事，轉頭再查問時，孩子卻忘記得一乾二淨說「我唔知道」。當媽媽聽到這說話時，通常都會很生氣，因為孩子沒有認真聽媽媽的說話，或一直應「哦」、「哦」、「哦」都只是HEA媽媽。

(四)「是但」

聽到孩子說「是但」，一定是媽媽最嬲的說話之一。當媽媽問孩子的意見，要求他們作出選擇時，例如問孩子想吃什麼，他說「是但」、問他喜歡哪一樣，又說「是但」，不願作出抉擇，都會令媽媽很生氣，因為孩子對著媽媽時以「求其」的態度。

(五)「點解唔可以」 有一種孩子總愛凡事對抗權威，例如媽媽告訴他不可以玩危險的遊戲，孩子會充滿個人意見反問「點解唔可以」，然後一言九「頂」。媽媽也愛面子，尤其在眾目睽睽之下，被孩子挑戰權威，媽媽通常內心很憤怒，但又因不能在公眾面前大聲責罵孩子，也只能「鬱著」地嬲，不能將怒火形於式，這句口頭禪差不多是能激嬲媽媽最高境界的說話。