【記憶缺失】小朋友七歲後失去年幼記憶　成因或與大腦發展有關

大家有沒有曾經疑惑過，你問自己的三歲小朋友昨天的事，或者他也有會印象，但當他們長大後，年幼時期的事就好像粉筆字一樣，不知何時被抹得一幹二淨！不過有研究指出這個「何時」，很大機會就是七歲之後的時期，當小朋友到達這個歲數後，他們對自己的童年記憶就會就會開始淡忘。

七歲為轉捩點 記憶會大量遺失

美國埃默裡大學的專家做了一個簡單實驗，結果顯示當小朋友七歲後，他們對自己年幼時期的記憶就會開始消失。科學家對一群三歲小朋友持續地詢問有關他們生活的細節，直至他們成長後會再詢問他們有關年幼時期記憶的事，發現6至7歲的小朋友能保持72%有關記憶，但8至9歲便大幅下跌至35%，因此7歲前小朋友的成長畫面，家長不妨多多拍片、拍照留念。

成因或與大腦發展有關

人總是記不起年幼的事或許與大腦發展有關，長大後，想小朋友讀書入腦，說白了就是加強對某事物的記憶，不論是英文單字的拚法、中文字的寫法都與記憶有關，而想令他們學習得更快更好，即記憶更鞏固，就要多寫、多讀、多聽。不過對於年幼時期的小朋友，他們的語言能力及認知能力未成熟，不能以最「低容量」的方式儲存資料，例如你要小朋友記得昨天在機場看見飛機，他們根本不知道甚麼是「機場」，也不知道飛上天空的東西叫「飛機」，當失去用言語去聯繫記憶的能力，自然對於年幼時期的事印象不深。