【幼稚園報名】選校報名前參觀校園　10間幼稚園開放日一覽

踏入九月，香港各大幼稚園陸續接受報名，不過在選校報名前，爸爸媽媽不妨趁學校開放日帶同孩子近距離參觀學園，不但可以更深入了解學校，亦可以讓孩子為入學做好準備。 （部分圖片來自學校網站）

港島

1. 英國文化協會國際幼稚園

開放日： 2019年9月21日或10月19日

時間： 上午9時至中午12時(19/10);上午10時至中午12時/下午2時至下午4時 (21/9)

地址： 香港金鐘法院道3號英國文化協會國際幼稚園1樓及2樓

電話： 2913 5290

網址： www.britishcouncil.hk/preschool

學費： 學校沒有參加「免費優質幼稚園教育計劃」，學費港幣78,000元（分10期）。

活動內容：透過以「孩子主導」的模擬課堂了解本園的課程，在「幼兒健身區」使用小型健身器材和啞鈴及參與兒童瑜伽,參加音樂繪畫、戲劇閣的角色扮演、手工藝、面部彩繪及運動室的障礙活動及遊戲等，了解2020/21學年之入學申請程序及收生要求



英國文化協會國際幼稚園

2. 港島兒童蒙特梭利幼稚園 (天后、天后親子班、鯉景灣、北角，共4間校舍)

開放日： 2019年9月28日

時間： 上午9時30分及上午11時正

地址： 北角天后廟道 151-173 號百福花園平台商業單位

電話： 34279100

網址： https://icms.edu.hk/?lang=zh-hant

學費： 學校沒有參加「免費優質幼稚園教育計劃」，學費港幣85,800元（分11期）

活動內容： 開放課室予家長參觀，可向老師及教職員了解課程特色，上課模式，及面試要求。



港島兒童蒙特梭利幼稚園

3. 北角衛理堂幼稚園( K1 )幼兒園 ( N班 )

開放日： 2019年10月12日

時間： 上午10時至下午4時

地址： 香港北角英皇道129號月明樓一樓及二樓（英皇道分校）、香港北角英皇道165號公主大廈一樓（炮台山分校）

電話： 2571 9015（英皇道分校）、2578 7913（炮台山分校）

網址： http://www.npmc.edu.hk/

學費： 學校已參加「免費優質幼稚園教育計劃」英皇道分校全年免學費；炮台山分校半日制免費，全日制學費 $25,890，分 11 期



4. 學之園（君豪校）

開放日： 2019年10月19日

時間： 上午10時至下午4時

地址： 香港鰂魚涌英皇道856號君豪峰1樓(君豪校)

電話： 2363 1500

網址： www.learninghabitat.org

學費： 學校沒有參加「免費優質幼稚園教育計劃」，每期學費為港幣5600元-6300，分12期繳交。

活動內容： 參觀校園設施，現場設有親子活動，攤位遊戲。



九龍

1. 學之園（昇御海逸分校、凱帆分校）

開放日： 2019年10月19日

時間： 上午10時至下午4時

地址： 九龍紅磡漆咸道北388號昇御門地下G06-G26( 昇御海逸校)、九龍大角咀海帆道11號凱帆薈5樓2號舖(凱帆校)

電話： 2363 1500

網址： www.learninghabitat.org

學費： 學校沒有參加「免費優質幼稚園教育計劃」，每月學費為港幣5600元-6300，分12期繳交。

活動內容： 參觀校園設施，現場設有親子活動，攤位遊戲。



學之園（昇御海逸校）

2. 德萃幼稚園幼兒園

開放日： 2019年10月12日（紅磡校舍）；10月19日（太子校舍）

時間： 上午9時30分及上午11時正

地址： 紅磡寶其利街121號(紅磡校)、太子界限街51號曉珀地下至二樓(太子校)

電話： 23387055(紅磡校)、23387055(太子校)

網址： https://kindergarten.sthilarys.edu.hk/

學費： 學校沒有參加「免費優質幼稚園教育計劃」，每期學費為港幣6750元，分10期繳交。



德萃幼稚園幼兒園

新界

1. 心怡天地國際幼兒園暨幼稚園及心怡天地幼稚園（麗城、沙田、荃景、元朗 )

開放日： 2019年9月28日(麗城、元朗校舍 )；10月5日(荃景校舍 )；10月12日(沙田校舍 )

時間： 上午10時至中午12時(元朗校舍 )；下午2時至下午5時(麗城、沙田、荃景校舍 )

地址： 荃灣荃景圍76 - 84號荃景花園11 - 12座地下(荃景)、沙田火炭樂景街2 - 18號銀禧薈7樓701號舖(沙田)、荃灣青山道620號麗城花園二期麗城薈1樓(麗城)、元朗鳳群街2號年發大廈1樓全層(元朗)

電話： 2492 8555(荃景)、 2493 9009(沙田)、2806 0199(麗城)、 2493 9997(元朗)

網址： www.joyfulenglish.edu.hk

學費： 學校沒有參加「免費優質幼稚園教育計劃」，每月學費為港幣4680元（麗城校）、5080元（沙田校）及4680（荃景校）5480元（元朗校），分11期繳交。

活動內容： 參觀校園設施，現場設有親子活動，攤位遊戲。



心怡天地國際幼兒園暨幼稚園及心怡天地幼稚園

2. 學之園（灝景校、康城校及迎海校）

開放日： 2019年10月19日

時間： 上午10時至下午4時

地址： 青衣牙鷹洲街8號灝景灣商場地下(灝景校)、 將軍澳康城路1號(康城校)及 沙田馬鞍山落禾沙烏溪沙路8號迎海3期1樓(迎海校)

電話： 2363 1500

網址： www.learninghabitat.org

學費： 學校沒有參加「免費優質幼稚園教育計劃」，每月學費為港幣5600元-6300元，分12期繳交。

活動內容： 參觀校園設施，現場設有親子活動，攤位遊戲。



學之園（灝景校）

3. 博士山（香港）國際幼稚園(將軍澳分校、馬鞍山分校)

開放日： 2019年9月7日及21日

時間： 下午1時30分至下午5時30分

地址： 新界將軍澳都會駅商業發展中心2樓L2-K01號(將軍澳分校)、新界馬鞍山恆明街2號聽濤雅苑1期第10座地下樓(馬鞍山分校)

電話： 2623 0018(將軍澳分校)、2750 6323(馬鞍山分校)

網址： http://www.boxhill.edu.hk

學費： 學校沒有參加「免費優質幼稚園教育計劃」，每期學費為港幣5680元(將軍澳分校)-6180元(將軍澳分校、馬鞍山分校)，分12期繳交。

活動內容： 模擬課堂及設有攤位遊戲



4. 保良局易桂芳幼稚園

開放日： 2019年10月19日

時間： 上午9時30分及下午3時正

地址： 屯門242地段石排頭路翠林花園

電話： 2455 0445

網址： http://plkykfkg.icampus.hk

學費： 學校已參加「免費優質幼稚園教育計劃」，全年免學費

活動內容： 現場設有不同的遊戲及攤位

