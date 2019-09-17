【嬰兒用品減價】一田永旺兩大百貨推BB展　必睇掃平貨攻略

位於Mega Box的AEON 九龍灣店將於明天重新開業，店內推出不少開幕限定激抵優惠，如兒童用品及家居用品優惠低至半價，更推出必搶限定超值福袋，推廣日期由9月18至9月29日。 另外，一田即將舉行「秋日BB用品展」（9月26日至10月10日）精選多款奶瓶及消毒煲具套裝，低至半價發售！除此之外更有防塵蟎抗敏睡墊、薄被等，有助減少BB濕疹、鼻敏感和哮喘機會。 （部分攝影：許珞珩）

AEON 九龍灣店「KIDS_AVENUE」匯聚世界各地多個品牌的優質嬰幼兒服飾及用品。 AEON 九龍灣店重開後將全新打造親子專區，集合由媽媽懷孕到孩子成長不同階段吃喝玩樂的「KIDS AVENUE」，推出九龍灣店獨家優惠，指定貨品更低至5折。另開設室內兒童遊樂場「Molly Fantasy」，設有多款機動遊戲如藍球遊戲機、機動車仔、夾公仔機及保齡球機等等！ 店內引入時尚日本服飾專門店，加入一系列新元素，有首次從日本引入的休閒內衣及家居服專門店「iC innercasual」、集合家庭生活用品的自家品牌「HOME COORDY」記者率先試行了一圈，為大家搜羅出十大筍貨。

NUK 初生嬰兒必備套裝由原價$1458減至$799 由即日起至9月25日AEON舉行「寶寶生活提案」當中推出多款由媽媽懷孕至兒童成長不同階段的吃喝玩樂產品優惠。NUK 初生嬰兒必備套裝由原價$1458減至$799，套裝包括：快速蒸氣消毒器、三合一暖奶器、PCH 300毫升零寬口PP奶瓶/矽膠奶咀1號中孔x2件、PCH 150毫升寬厚PP奶瓶中孔/矽膠奶咀1號x2件、奶瓶清潔液(500毫升)、濕紙巾(10片裝)x3包、2合1奶樽奶咀刷套裝。

森林家族「幼稚園摩天輪套裝」共兩盒，原價為$449減至$299。 AEON 九龍灣店重新規劃以小孩為主角的「KIDS AVENUE」， 部份兒童玩具更推出九龍灣店獨家優惠，深受小朋友喜愛的森林家族「幼稚園摩天輪套裝」共兩盒，原價為$449減至$299。

海外首間「iC_innercasual」分店登陸香港 首次從日本引入的休閒內衣及家居服專門店「iC innercasual」，是外海第一分店，今次開業限定抵買之選有男裝及女裝的短袖T恤，由$79.9減至$29。男女裝春夏PEACEFIT內衣，由79.9減至$29。

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另外，場內新設了室內兒童遊樂場「Molly Fantasy」，設有多款機動遊戲如藍球遊戲機、機動車仔、夾公仔機及保齡球機等等，打造全新兒童歡樂天地。

一田即將舉行「秋日BB用品展」（9月26日至10月10日）精選多款奶瓶及消毒煲具套裝，低至半價發售！除此之外更有防塵蟎抗敏睡墊、薄被等，有助減少BB濕疹、鼻敏感和哮喘機會！如果你是一田會員或有一田信用卡，絕大部分更可專享額外95折優惠。

一田秋日BB用品展 十大必購筍貨

Tommee Tippee電子蒸汽消毒器 Tommee Tippee電子蒸汽消毒器 $398 (原價$930) 電子消毒器43折已經相當划算，而且還送6個奶瓶，準媽媽或新手媽媽都值得考慮！

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Biolane 防敏爽身液100ml兩支 $199 (原價$290) Biolane算是比較多媽媽會使用的品牌之一，而且爽身液亦是常用物品，媽媽可以趁便宜多入手備用。