【親子關係】快樂與成績兩樣都要　可以嗎？｜Karen教養信箱

2019年9月15日的下午，我有幸與優才（楊殷有娣）書院小學部陳家偉校長一起擔任家長講座的演講嘉賓。題目為「正面管教助孩子升小銜接」。我負責分享家長如何用正面管教的教養技巧來幫助孩子適應新環境，而陳校長負責分享孩子由幼稚園升上小學時學校、家長和孩子三方所作的準備。 場地提供：一葵

陳校長在分享前問了在場家長一條問題來讓大家思考。他問：「快樂和成績，二擇其一，家長如何為孩子選擇呢？」我的答案是「兩樣都要」。在我學習阿德勒學派的「正面管教」中，我找到一個最理想的教養方向，就是我可以在每日管教孩子的同時增進親子關係，我也可以在指引孩子學習的同時建立快樂童年。「正面管教」可以讓我有信心兩者兼德是由於當中三大重要的信念。

一. 先連結情感，再糾正行為

以前的我最怕的是當媽媽很容易在管教孩子的時候以嚴厲的方式對待孩子。我怕自己與孩子之間的友好關係會受到嚴重打擊，這恐怕是我嚴厲過後的最大懲罰。雖然如此，但是我深知過於溺愛孩子只會導致他們軟弱起來，最終養成孩子有「別人總會幫自己做好每件事」的不當思維。這使我陷入左右做人難的困境。現在的我每天只做一件事，就是用「正面管教」的教養技巧去與孩子連結情感，加深對孩子的了解，從而增進親子關係。因為當我和孩子的關係越好，孩子就變得越來越合作，所以這讓我在糾正孩子的行為時更加得心應手。 二. 視犯錯為學習的機會

我曾經是一個非常害怕犯錯的媽媽。我不但怕在孩子的成長路程上做了無法修補的錯事，而且怕錯過最好時機而做漏了讓孩子得益的大事。自從我學習了「正面管教」，我的思維改變了。我開始視犯錯為學習的機會。孩子們自然受到我的感染。他們不怕犯錯，也不怕挑戰。在學習上遇到困難時，他們仍充滿自信心。這促使他們喜歡學習，也主動學習。孩子們開始發現問題和積極提問，甚至享受跟我和爸爸一起討論和解決問題的過程。 三. 每個人都有追求卓越的動力

家長給予孩子最好的禮物莫過於培養出孩子「我可以做得到」的信念。當孩子了解自己有能力去克服生活的困難時，孩子自然會充滿能力感。由於每個人都有追求卓越的內在動力，所以孩子自會為自己感興趣的事而盡努力，也為自己有能力的事而感興趣。

一個快樂的童年不但是家長給孩子最美好的時光，而且是大多數家長生育子女的初衷。 另一方面，好成績會給予孩子滿足感和優越感，讓孩子的人生充滿目標和挑戰。既然快樂和成績都對孩子這麼重要，那麼我們做家長就要幫助孩子去爭取。家長要記住兩者之間本身是沒有衝突的，也沒需要強迫自己只可以二擇其一。只要我們幫助孩子發掘自己的潛能和增強他們學習的內在動機，孩子自然會為了追求卓越的成績而奮鬥，更加為自己積極的人生而感到快樂。

家長若想了解多些「正面管教」，就可以透過書籍和家長課程去學習當中的教養技巧。這會幫助我們大人了解孩子的需要和特質，從而建立良好的親子關係，最重要是提升孩子的能力感。最後，讓我們一起做個正向家長而加油吧！