【兒童智力】簡單幾筆可看出聰明與否　小朋友智力竟從畫中睇到？

畫畫是每個小朋友都會做的事情，畫畫的過程不但可以刺激到他們的感官發展以及各種小肌肉控制，更可以觀察他們的畫作了解到將來小朋友聰明與否！看到這裡可能有家長不禁擔心「我孩子的畫並不漂亮」怎辦，其實重點不在於小朋友的畫功，而是構圖的細節！

畫人像圖愈清晰 將來愈聰明

有研究追蹤了一群7752對孿生子參加一項長達十年的觀察試驗，讓他們在四歲時畫一個兒童人物，此外還分別在他們4歲和14歲的時候接受智力水平測試。研究人員會為小朋友的畫作評分，最低為0分最高為12分，哪甚麼小朋友才能得到12分？原來完全和畫功無關，而是小朋友能否清楚表示「人」的結構，包括眼耳口鼻、四肢、頭髮等等。而當中愈能具體和正確的畫出人物構造的小朋友，十年後智力會較高。

有細心留意的讀者可能會疑惑為甚麼要用孿生小朋友作實驗對象，因為研究團體還想查看遺傳與藝術才能的關係，結果同卵的孿生小朋友畫作水平更傾向接近。因此，不要以為哥哥畫畫、音樂好，弟弟也會在這些領域有天賦，可能他們之間的強項會南轅北轍。

畫出「特徵」愈多 反映觀察能力 這項小測試只對年幼的小朋友有效，皆因長大後小朋友受到教育後，畫作已不再單純全部是來自自我的思維發展，天才兒童的畫作會傾向出發非常多的人物特徵，可能包括雀斑、戒指、鬍鬚等，反映聰明的小朋友對平日生活的觀察更入微。 不過專家亦強調此研究只顯示畫作與智力有關係，並不是畫得不好就不聰明的意思，畢竟決定智力的因素太多，這只是一個小小的參考。

參考資料：https://www.bbc.com/news/education-28852471