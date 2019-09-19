【海洋公園哈囉喂】踩入LINE FRIENDS糖果樂園　3大必玩推介

一年一度萬聖節就到了，香港兩大主題公園都舉行相關的慶祝活動。今年海洋公園聯同LINE FRIENDS 合作，推出「LINE FRIENDS 哈囉喂糖果樂園」，讓萬聖節變成大人和小朋友都可以同歡的節日。 攝影：黃舒慧

海洋公園哈囉喂特別為小朋友而設多個不同的玩意，沒有驚嚇，迎來的是一眾可愛的LINE FRIENDS角色，來到位於威威天地的「LINE FRIENDS 哈囉喂糖果樂園」，場內滿佈可愛的LINE FRIENDS 角色，小朋友可以和他們拍照留影。

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玩樂位1: 最多收獲！trick or treat 玩小遊戲 闖關贏糖果

「LINE FRIENDS 糖果礦場」是一條糖果步道，小朋友沿著步道到達不同的攤位，只要完成小遊戲便可以獲得糖果或小禮物，走完步道大家都會滿載而歸！



玩樂位2：最多打卡位！電子遊戲合力加工糖果

小朋友亦可以到「LINE FRIENDS 糖果夢工場」內，參與小遊戲幫助LINE FIRENDS 朋友仔將糖果加工，更可獲得LINE FRIENDS 紀念品！



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最後小朋友亦可以和爸爸媽媽一同觀賞「LINE FIRENDS 哈佬喂糖果豐收祭」，和可愛的Brown 和Cony 一同跳舞和合照留念！場內更有LINE FIRENDS 的攤位遊戲供大家參加，贏得各種LINE FRIENDS 禮物！

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玩樂位3：最刺激！激光槍攻防戰

雖然場內的鬼屋對於小朋友來說可能比較「恐怖」，但小朋友亦可以參加「UV戰陣」，拿起激光槍與敵人展開攻防戰，非常刺激！此外場內亦有和LINE FIRENDS 合作推出精品和餐飲，LINE 小粉絲千萬不要錯過！

海洋公園哈佬喂詳情

日期：10月4、11、18-20、24-27及31日

開放時間： 上午10時至凌晨12時

票價：

海洋公園日間門票 ：成人港幣498元；小童（3至11歲）港幣249元

哈佬喂優越門票：成人港幣860元；小童（3至11歲）港幣430元